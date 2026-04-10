ДПС запустила податковий супровід ветеранського бізнесу

ДПС планує залучати колишніх військових як модераторів проєкту, щоб вони стали «точкою довіри» для наших захисників та захисниць

Державна податкова служба запустила новий сервіс — податковий супровід ветеранського підприємництва. Сьогодні в Україні налічується понад 1,8 млн ветеранів. Для багатьох із них податкові питання стають складним викликом, тому мета нового сервісу — зробити взаємодію з податковою максимально простою та адаптованою.

Послугу для захисників та захисниць презентували в Києві в Офісі податкових консультантів в. о. голови ДПС Леся Карнаух та міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

Що передбачає персональний супровід

Новий сервіс — це фактично індивідуальна підтримка ветерана на всіх етапах розвитку власної справи. Вже найближчим часом послуга стане доступною в офісах ДПС у 20 регіонах України.

Основні напрями підтримки:

допомога у виборі оптимальної системи оподаткування на старті;

консультації щодо отримання та оформлення грантів;

роз’яснення податкового законодавства без бюрократичної мови;

постійна підтримка під час поточної діяльності бізнесу.

Крім того, для ветеранів запроваджують елементи пріоритетного обслуговування: запис без черг, окрему лінію в контакт-центрі, спеціальний блок у чат-боті та першочерговий прийом у відділеннях (офлайн).

Наразі у системі ДПС уже працюють понад 150 ветеранів. Відомство планує залучати колишніх військових як модераторів проєкту, щоб вони стали «точкою довіри» для наших захисників та захисниць.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли , що роботодавці дедалі активніше розглядають працевлаштування ветеранів і ветеранок, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, працівників віком 60+ та молоді без досвіду.

В умовах повномасштабної війни гранти стали одним з ключових інструментів підтримки економіки в Україні. Держава, міжнародні партнери та профільні фонди спрямовують кошти на запуск і розвиток бізнесу, створення робочих місць та реінтеграцію ветеранів у цивільне життя через підприємництво. На сьогодні в Україні діють десятки програм — від мікрогрантів для старту власної справи до мільйонних інвестицій у виробництво, інновації та ветеранський бізнес. За посиланням Finance.ua зібрав актуальні грантові можливості для бізнесу та ветеранів із поясненням сум, умов і практичних нюансів подавання заявок.

