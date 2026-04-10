ДПС запустила податковий супровід ветеранського бізнесу
Державна податкова служба запустила новий сервіс — податковий супровід ветеранського підприємництва. Сьогодні в Україні налічується понад 1,8 млн ветеранів. Для багатьох із них податкові питання стають складним викликом, тому мета нового сервісу — зробити взаємодію з податковою максимально простою та адаптованою.
Послугу для захисників та захисниць презентували в Києві в Офісі податкових консультантів в. о. голови ДПС Леся Карнаух та міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.
Що передбачає персональний супровід
Новий сервіс — це фактично індивідуальна підтримка ветерана на всіх етапах розвитку власної справи. Вже найближчим часом послуга стане доступною в офісах ДПС у 20 регіонах України.
Основні напрями підтримки:
- допомога у виборі оптимальної системи оподаткування на старті;
- консультації щодо отримання та оформлення грантів;
- роз’яснення податкового законодавства без бюрократичної мови;
- постійна підтримка під час поточної діяльності бізнесу.
Крім того, для ветеранів запроваджують елементи пріоритетного обслуговування: запис без черг, окрему лінію в контакт-центрі, спеціальний блок у чат-боті та першочерговий прийом у відділеннях (офлайн).
Наразі у системі ДПС уже працюють понад 150 ветеранів. Відомство планує залучати колишніх військових як модераторів проєкту, щоб вони стали «точкою довіри» для наших захисників та захисниць.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що роботодавці дедалі активніше розглядають працевлаштування ветеранів і ветеранок, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, працівників віком 60+ та молоді без досвіду.
В умовах повномасштабної війни гранти стали одним з ключових інструментів підтримки економіки в Україні. Держава, міжнародні партнери та профільні фонди спрямовують кошти на запуск і розвиток бізнесу, створення робочих місць та реінтеграцію ветеранів у цивільне життя через підприємництво. На сьогодні в Україні діють десятки програм — від мікрогрантів для старту власної справи до мільйонних інвестицій у виробництво, інновації та ветеранський бізнес. За посиланням Finance.ua зібрав актуальні грантові можливості для бізнесу та ветеранів із поясненням сум, умов і практичних нюансів подавання заявок.
