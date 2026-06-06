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Рейтинг найменш корумпованих країн

Світ
263
Найбільш і найменш корумповані країни світу
Найбільш і найменш корумповані країни світу, Фото: magnific
У 2025 році глобальний рівень сприйняття корупції знизився до 42 балів зі 100 можливих, що стало першим погіршенням більш ніж за десять років. Найменш корумпованою країною світу визнали Данію.
Про це свідчить дослідження Visual Capitalist, посилаючись на дані Індексу сприйняття корупції за 2025 року.
Індекс оцінює країни за шкалою від 0 до 100 балів, де вищий бал свідчить про нижчий рівень корупції в державному секторі.

Які країни вважаються найменш корумпованими

У 2025 році лише 5 країн світу набрали понад 80 балів в Індексі сприйняття корупції. Для порівняння, десять років тому таких держав було 12.
Лідером стала Данія (89 балів), далі розташувалися Фінляндія (88), Сінгапур (84), Нова Зеландія та Норвегія (по 81 балу).
Серед країн із високими показниками також:
  1. Швеція — 80;
  2. Швейцарія — 80;
  3. Люксембург — 78;
  4. Нідерланди — 78;
  5. Німеччина — 77
  6. Ісландія — 77.
Загалом 122 із 182 країн світу набрали менш ніж 50 балів. Найгірші результати демонструють Сомалі (9 балів), Південний Судан (9 балів), Сирія (12 балів), Лівія (13 балів), Ємен (13 балів), Судан (15 балів), ДР Конго (20 балів), росія (22 бали), Іран (23 бали).
Варто зазначити, що Україна отримала 36 балів.
Найбільш і найменш корумповані країни світу
Найбільш і найменш корумповані країни світу, Інфографіка: Visual Capitalist
Експерти зазначають, що навіть держави з розвиненими демократичними інститутами стикаються з дедалі більшим тиском на систему управління, прозорість та верховенство права.
США є одним із найяскравіших прикладів цього зрушення. У 2025 році США отримали 64 бали та посіли 29-те місце у світовому рейтингу. Це найнижчий результат країни за всю історію існування індексу.
Раніше Finance.ua писав, заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Дмитро Калмиков повідомив, що за останні 18 років рівень ураженості корупцією в Україні зменшився у 3,7 раза.
За його словами, 17−18 років тому з корупцією стикалися близько 67−68% українців, тоді як у 2025−2026 роках цей показник знизився до 18,2%.
Також ми зазначали, що понад половина українців вважають корупцію в органах влади більшою загрозою для розвитку країни, ніж повномасштабна війна росії проти України.
За матеріалами:
Finance.ua
Корупція
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