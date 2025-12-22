Зростання зарплат і курс на інклюзію — як ринок праці почувається під час війни Сьогодні 13:02

Зростання зарплат і курс на інклюзію — як ринок праці почувається під час війни

Український ринок праці у 2025 році демонструє обережну стабілізацію попри повномасштабну війну. Бізнес утримує зайнятість і виробництво, продовжує найм персоналу, підвищує заробітні плати та дедалі активніше впроваджує інклюзивні підходи.

Про це свідчить національне дослідження оцінки ринку праці 2025 року та прогнозів на 2026, яке проведено разом із Федерацією роботодавців України та міжнародним партнером Helvetas Ukraine.

У межах опитування було охоплено 61 тисячу підприємств, на яких працюють 4,4 млн людей. Масштаб вибірки та отримані відповіді формують доказову базу для ухвалення державних рішень у сфері зайнятості та освіти в умовах війни.

Зайнятість і найм: без різких коливань

Попри постійні обстріли, блекаути та безпекові ризики, бізнес демонструє «обережну» стабільність зайнятості та виробництва. Підприємства переважно утримують обсяги виробництва та чисельність персоналу без різких змін, а в західних регіонах фіксується помірне зростання.

За результатами опитування, 67% підприємств у 2025 році продовжували найм працівників.

Лідерами з працевлаштування залишаються Дніпропетровська, Львівська, Київська області та місто Київ. Серед галузей — переробна промисловість, торгівля, охорона здоров’я, освіта та сільське господарство.

Зарплати як ключовий інструмент конкуренції

Окремим трендом є підвищення заробітних плат. За словами директорки Держслужби зайнятості Юлії Жовтяк, зарплата залишається одним із головних інструментів конкуренції роботодавців за працівників в умовах стійкого кадрового дефіциту.

Якщо у 2024 році підвищення зарплат на 2025 рік планували 35% роботодавців, то фактично підвищили їх 45%. На 2026 рік зростання зарплат планують уже 56% роботодавців — у середньому на 10−20%.

Інклюзивність стає нормою

Ще одна помітна тенденція — зростання інклюзивності на ринку праці. Роботодавці дедалі активніше розглядають працевлаштування ветеранів і ветеранок, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, працівників віком 60+ та молоді без досвіду.

За словами Жовтяк, якщо торік 60−65% підприємців планували найм представників цих категорій, то цього року відповідні показники в середньому перевищують 90%.

Навчання і соціальна підтримка як інвестиція в персонал

Навчання та соціальна підтримка кадрів поступово стають стандартом відповідального бізнесу.

Понад половина опитаних роботодавців інвестують у соціальні програми та розвиток персоналу, що підкреслює зростання ролі навчання дорослих і підвищення кваліфікації як інструментів утримання працівників.

Пріоритети Державної служби зайнятості на 2026 рік

За підсумками дослідження Жовтяк окреслила ключові напрями роботи Державної служби зайнятості на наступний рік. Серед них:

підтримка критично важливих галузей — енергетики, медицини, будівництва, оборонної та комунальної сфер, з масштабуванням програм швидкого перенавчання і підвищення кваліфікації;

поглиблення координації з роботодавцями за принципом: бізнес визначає потребу, Служба забезпечує підготовку кадрів;

розвиток інклюзивного ринку праці з фокусом на ветеранів, людей з інвалідністю та громадян віком 60+;

активніше залучення молоді через програми першого робочого місця, стажування, дуальну освіту, профорієнтацію та роботу з молоддю категорії NEET;

підтримка безперервного навчання дорослих через гранти на перекваліфікацію та розвиток навичок;

посилення сервісної моделі Державної служби зайнятості як HR-партнера для бізнесу з акцентом на цифрові послуги, аналітику та індивідуальний підхід.

Державна служба зайнятості продовжує трансформувати виклики часу у можливості для людей, бізнесу та економіки країни, залишаючись відкритою до партнерств і спільних рішень.

