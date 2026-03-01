ТОП-15 країн, де у 2026 році продукти подорожчають найбільше: Україна у групі ризику Сьогодні 12:09

Де інфляція продуктів харчування вдарить найбільше у 2026 році, Фото: freepik

У середньому по світу продовольча інфляція у 2026 році прогнозується на рівні 3,2%. Динаміка цін на їжу в 160 державах коливатиметься від двозначних стрибків в окремих економіках до навіть зниження вартості продуктів в інших. Україна потрапила до переліку країн, у яких очікується найбільше зростання цін на продукти.

Про це свідчать дані Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), пише Visual Capitalist.

Які країни очікує найвище подорожчання

Найбільший інфляційний тиск нині відчувають країни, що розвиваються, а також залежні від імпорту держави.

Експерти зазначають, продовольча інфляція залежить від валютних коливань, цін на сировину, перебоїв у торгівлі та внутрішніх проблем з постачанням.

Швидше зростання цін відбувається у країнах, які переживають ослаблення національної валюти чи тривалу економічну нестабільність.

Прогноз інфляції продуктів харчування, Інфографіка: Visual Capitalist

Лідером рейтингу є Іран, де у 2026 році очікується підвищення цін на продукти на 55,9% у річному вимірі.

Тривалий інфляційний тиск і девальвація іранської валюти вже підштовхнули ціни на продукти до критичного рівня. За прогнозом, цьогоріч ситуація навряд чи швидко зміниться.

Україна посідає 15-те місце серед 160 країн із прогнозованим зростанням продовольчих цін на 9,2% у 2026 році.

ТОП-15 країн з найвищим очікуваним зростанням цін:

Аргентина — 33,2%

Туреччина — 25,1%

Гаїті — 24,1%

Малаві — 21,2%

Нігерія — 17,1%

Ліван — 14,9%

Ангола — 14,8%

Казахстан — 12,7%

Замбія — 10,8%

Ефіопія — 10,1%

Ямайка — 9,7%

Монголія — 9,7%

Киргизстан — 9,4%

Україна — 9,2%

Регіональні відмінності

Середній глобальний показник продовольчої інфляції у 2026 році прогнозується на рівні 3,2%. Однак регіональні відмінності суттєві.

Найбільш напружена ситуація прогнозується в регіоні Близького Сходу та Північної Африки, де темпи подорожчання майже втричі перевищують глобальний середній показник.

В інших регіонах очікується таке зростання:

Латинська Америка — 4,8%

Північна Америка — 4,3%

Європа та Центральна Азія — 4,2%

Африка на південь від Сахари — 3,8%

Південна Азія — 2,7%

Азійсько-Тихоокеанський регіон — 1%

Аналітики зазначають, хоча глобальна продовольча інфляція в 2026 році залишатиметься в межах однозначних показників, для окремих країн витрати домогосподарств на продукти харчування залишатимуться одним із найвідчутніших економічних викликів.

