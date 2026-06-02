Продукти можуть подорожчати на 25%: три сценарії для України

Продуктовий кошик
Вартість продуктового кошика в Україні влітку може зрости на 5−25% порівняно з минулим роком. Остаточна динаміка залежатиме від розвитку ринку та низки економічних чинників, тож аналітики розглядають кілька сценаріїв.

Три сценарії зміни вартості

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка у коментарі «РБК-Україна» окреслив три варіанти зміни цін на продукти цього літа:
  • Базовий сценарій: подорожчання продуктового кошика на 8−15% у річному вимірі. Водночас сезонні овочі частково стримуватимуть зростання цін, однак дорожча логістика, електроенергія, пальне, втрати частини врожаю фруктів і ягід та високі витрати виробників не дозволять говорити про загальне здешевлення.
  • Оптимістичний сценарій: зростання в межах 5−8%.
  • Песимістичний сценарій: подорожчання на 15−25% у разі посилення погодних та енергетичних ризиків.
Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі «РБК-Україна» зазначив, що наразі продуктовий кошик уже подорожчав на 9,5%.
«На сьогодні продовольчий кошик зріс у ціні на 9,5%. Це на сьогодні, а влітку він буде дешевшати», — сказав він.

Дані статистики

За даними Державної служби статистики України, харчові продукти з березня 2025 року до квітня 2026 року подорожчали на 13,3%. У статистиці не враховуються тимчасово окуповані території та частини зон, де тривають або тривали бойові дії.
Раніше ми повідомляли, що світові ціни на продовольство зросли до найвищого рівня за понад три роки на тлі війни з Іраном, яка порушила ланцюги постачання та посилила ризик подорожчання продуктів для споживачів.
Також Finance.ua повідомляв, що у середньому по світу продовольча інфляція у 2026 році прогнозується на рівні 3,2%. Де у 2026 році продукти подорожчають найбільше: Україна у групі ризику — читайте тут.
За матеріалами:
РБК-Україна
ІнфляціяВитрати
