Продукти можуть подорожчати на 25%: три сценарії для України Сьогодні 07:12

Продуктовий кошик

Вартість продуктового кошика в Україні влітку може зрости на 5−25% порівняно з минулим роком. Остаточна динаміка залежатиме від розвитку ринку та низки економічних чинників, тож аналітики розглядають кілька сценаріїв.

Три сценарії зміни вартості

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка у коментарі «РБК-Україна» окреслив три варіанти зміни цін на продукти цього літа:

Базовий сценарій: подорожчання продуктового кошика на 8−15% у річному вимірі. Водночас сезонні овочі частково стримуватимуть зростання цін, однак дорожча логістика, електроенергія, пальне, втрати частини врожаю фруктів і ягід та високі витрати виробників не дозволять говорити про загальне здешевлення.

подорожчання продуктового кошика на 8−15% у річному вимірі. Водночас сезонні овочі частково стримуватимуть зростання цін, однак дорожча логістика, електроенергія, пальне, втрати частини врожаю фруктів і ягід та високі витрати виробників не дозволять говорити про загальне здешевлення. Оптимістичний сценарій: зростання в межах 5−8%.

зростання в межах 5−8%. Песимістичний сценарій: подорожчання на 15−25% у разі посилення погодних та енергетичних ризиків.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі «РБК-Україна» зазначив, що наразі продуктовий кошик уже подорожчав на 9,5%.

«На сьогодні продовольчий кошик зріс у ціні на 9,5%. Це на сьогодні, а влітку він буде дешевшати», — сказав він.

Дані статистики

За даними Державної служби статистики України, харчові продукти з березня 2025 року до квітня 2026 року подорожчали на 13,3%. У статистиці не враховуються тимчасово окуповані території та частини зон, де тривають або тривали бойові дії.

