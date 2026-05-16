Світові ціни на продукти зросли до максимуму за понад три роки через війну з Іраном — Bloomberg Сьогодні 07:06

Світові ціни на продовольство зросли до найвищого рівня за понад три роки на тлі війни з Іраном, яка порушила ланцюги постачання та посилила ризик подорожчання продуктів для споживачів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як війна з Іраном вплинула на ціни

Індекс цін на продовольчі товари ООН у квітні зріс на 1,6% порівняно з попереднім місяцем, насамперед через подорожчання рослинних олій, м’яса та зернових, ідеться у звіті Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO). Це на 2,5% більше, ніж рік тому.

Війна з Іраном фактично заблокувала стратегічно важливу Ормузьку протоку, що обмежило постачання ключових ресурсів для сільського господарства, зокрема дизельного пального та добрив, і спричинило зростання цін. Це загрожує скороченням виробництва у фермерів, що зрештою позначиться на вартості продуктів.

«Агропродовольчий сектор поки залишається стійким, оскільки продається вже вироблена продукція. Але ситуація дуже швидко зміниться, коли зростання цін на сировину та енергоносії почне передаватися далі, і тоді це відчують споживачі», — заявив головний економіст FAO Максимо Тореро.

Зростання цін на нафту також підвищило попит на біопаливо: індекс рослинних олій ООН піднявся на 5,9% порівняно з березнем і досяг найвищого рівня з липня 2022 року.

Індекс відстежує ціни на сировинні товари, а не роздрібні ціни, тому між подорожчанням на рівні виробників і його впливом на споживачів мине певний час.

Водночас зростання порівняно з березнем стало першим сигналом того, що продовольча інфляція може прискоритися, навіть попри те, що Іран розглядає запропоновану США угоду щодо припинення війни, яка почалася наприкінці лютого.

«Якщо це триватиме до 90-го дня, ймовірність продовольчої кризи наприкінці 2026 року та у 2027 році значно зросте», — сказав Тореро.

Підвищення індексу, який охоплює ціни на зернові, цукор, м’ясо, молочну продукцію та рослинні олії, стало третім поспіль місяцем зростання.

Індекс цін на м’ясо зріс на 1,2% і досяг рекордного рівня, тоді як індекс зернових піднявся на 0,8% через погодні ризики та очікування скорочення посівів пшениці у 2026 році, оскільки фермери розглядають можливість вирощування культур, які потребують менше добрив.

