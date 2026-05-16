У 5 містах України збудують орендне житло для переселенців Сьогодні 21:19 — Нерухомість

Візуалізація майбутнього кварталу соціального житла у місті Кременчук

П’ять українських міст відібрали для участі в експериментальному проєкті з будівництва соціального житла для переселенців: Львів, Житомир, Миколаїв, Кременчук і Кропивницький.

Про це пише «Хмарочос».

Збудоване муніципальне орендне житло перебуватиме у власності громад, не підлягатиме приватизації чи перепродажу.

Його здаватимуть переселенцям, ветеранам, багатодітним родинам, людями з інвалідністю, працівникам соціальної та критичної інфраструктури за орендною платою, нижчою за ринкову.

Житло має бути повністю умебльованим і облаштованим побутовою технікою.

Проєкт у пілотних громадах розраховано на два роки. Його фінансують Європейський інвестиційний банк і Єврокомісія.

Загальний обсяг фінансування пілоту становить 100 мільйонів євро (кредит і грант 50/50).

Кредит надається строком на 30 років із десятирічним пільговим періодом. Для здешевлення використовуватимуть проєкти повторного застосування.

Як відбирали

Заявки подали 25 громад, серед яких було сім обласних центрів: Львів, Житомир, Миколаїв, Харків, Хмельницький, Кропивницький та Полтава. Серед заявників було чимало громад, які прийняли велику кількість переселенців, а також із регіонів, що постраждали внаслідок бойових дій або окупації.

Їх відбирали на основі 16 критеріїв за трьома ключовими блоками:

Технічна готовність і земельні питання. Перевагу надавали громадам з уже підготовленою земельною ділянкою площею понад один гектар із відповідним цільовим призначенням, а також з актуальним Генеральним планом або комплексним планом просторового розвитку, який не потребує змін для початку будівництва.

«Правило 500 метрів» — інфраструктурна доступність. Земельна ділянка мала розташовуватися в радіусі до 500 метрів від шкіл, дитсадків, лікарень, зупинок громадського транспорту, ЦНАПів. Окремо оцінювали близькість інженерних мереж: відстань до точок підключення електро-, водо- та газопостачання не повинна була перевищувати 200 метрів.

Фінансова спроможність і демографічна потреба. В ідеалі громада мала забезпечити не менш як 10% вартості будівництва за рахунок місцевого бюджету або залучених донорських і грантових коштів. Пріоритет також отримали громади, де кількість переселенців та інших перелічених вище категорій перевищує 5% від населення.

На другому етапі громади презентували власні концепції будівництва, а члени комісії виїжджали на місця, щоб перевірити подані дані.

Кременчук

До п’ятірки відібрали Кременчук. Як стверджує міська рада, вони презентували наймасштабніший проєкт серед усіх учасників.

Йдеться про будівництво 29 дев’ятиповерхових житлових будинків на 1024 квартири.

Миколаїв

У Миколаївській міській раді запевняють , що саме їхню концепцію комісія визнала однією з найбільш підготовлених і перспективних.

Проєкт передбачає будівництво двох 10-поверхових будинків на приблизно 300 квартир. Місто розробляє орендну модель, яка враховуватиме доходи окремих мешканців.

Концепція також включає комерційну складову, що забезпечить стабільне утримання житлового фонду.

Житомир

Житомирська міськрада повідомляє , що за цим проєктом планує збудувати 9-поверховий комплекс на 216 квартир. Місто самостійно регулюватиме орендну плату, роблячи її доступною для соціально вразливих груп.

Проєкти ще мають пройти погодження Міністерства фінансів.

матеріалі за посиланням Finance.ua зібрав інформацію про більшість програм, виплат та можливостей, на які ВПО можуть претендувати у 2026 році.

