Оренда житла: які помилки можуть закінчитися виселенням Сьогодні 08:00 — Нерухомість

Причиною висилення з орендованої квартири можуть стати не лише борги, а й порушення правил проживання або усні домовленості без договору.

Часто проблеми виникають через деталі, про які орендарі не попереджають власника заздалегідь, повідомляють Новини.LIVE.

Це може бути проживання інших людей у квартирі, домашні тварини або використання житла не за призначенням. Якщо такі умови прописані у договорі, власник має право вимагати його розірвання.

Цивільний кодекс України зобов’язує орендаря використовувати квартиру лише для проживання та дбати про її збереження. Якщо житло перетворюють на офіс, склад або місце для гучних вечірок, власник може звернутися до суду.

Через що виселяють

Найчастіше орендарів виселяють через:

систематичну несплату оренди;

постійний шум і конфлікти з сусідами;

псування меблів чи техніки;

ремонт або заміну замків без дозволу власника.

Найбільше ризикують орендарі, які винаймають житло без письмового договору. У такій ситуації значно важче довести умови оплати, строки проживання або інші домовленості між сторонами. Водночас власник не має права самостійно змінити замки чи виставити речі квартирантів на вулицю, адже законне виселення відбувається через суд.

Важливо зберігати всі підтвердження оплати — банківські перекази, квитанції, листування або розписки. У разі конфлікту саме вони можуть допомогти довести домовленості між власником та орендарем.

Хто відповідає за ремонт в орендованій квартирі

Поламана побутова техніка теж часто стає причиною суперечок під час оренди житла. Особливо коли власник квартири та квартирант по-різному оцінюють причину несправності.

Дрібні несправності зазвичай усуває орендар, адже саме він щодня користується квартирою та побутовими приладами. Якщо ж у квартирі виникають серйозні проблеми з трубами чи електропроводкою, оплачувати ремонт доводиться власнику житла.

До цього Finance.ua зазначав про стан ринку нерухомості в Україні за квітень 2026 року. Закарпатська область офіційно стала найдорожчим регіоном для орендарів, змістивши Київ на другу позицію.

У квітні найбільше зростання кількості пропозицій у сегменті оренди спостерігалося у Кіровоградській (+22%), Дніпропетровській (+17%) та Хмельницькій (+17%) областях.

Попри загальний тренд, у деяких регіонах ціни за рік впали. Найбільше падіння зафіксовано у Сумській (-27%), Чернігівській (-25%) та Житомирській (-13%) областях. Харківська область виявилася єдиним регіоном, де вартість оренди за рік залишилася незмінною.

