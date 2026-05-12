Після отримання нерухомості у спадок власник не може одразу вільно нею розпоряджатися. Процедура продажу залежить від оформлення документів, державної реєстрації права власності та відсутності обтяжень. У Міністерстві юстиції пояснюють, у які строки спадкоємець може продати житло та в яких випадках це тимчасово неможливо.
Оформлення спадщини та право на продаж
Першим кроком після прийняття спадщини є отримання свідоцтва про право на спадщину. Саме цей документ підтверджує перехід права власності від померлого до спадкоємця і завершує процес оформлення спадкових прав.
Якщо спадкоємців кілька, свідоцтво видається кожному з них із зазначенням часток у спадщині. Лише після цього та після державної реєстрації права власності в реєстрі спадкоємець отримує повне право розпоряджатися майном, зокрема продавати його.
«За наявності заборони відчуження або обтяження іпотекою житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, майбутнього об’єкта нерухомості нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину та протягом двох робочих днів письмово повідомляє про це кредитора (відповідний податковий орган)», — пояснюють у Мін’юсті.
Нотаріус може заборонити продаж або переоформлення нерухомості в кількох випадках.
Зокрема, це відбувається тоді, коли потрібно захистити права дитини. Наприклад, якщо дитина є власником житла або проживає в ньому, орган опіки може вимагати встановити заборону на його продаж.