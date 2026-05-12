Продаж спадкового майна — які є обмеження

Нотаріус із успадкованим майном
Після отримання нерухомості у спадок власник не може одразу вільно нею розпоряджатися. Процедура продажу залежить від оформлення документів, державної реєстрації права власності та відсутності обтяжень. У Міністерстві юстиції пояснюють, у які строки спадкоємець може продати житло та в яких випадках це тимчасово неможливо.

Оформлення спадщини та право на продаж

Першим кроком після прийняття спадщини є отримання свідоцтва про право на спадщину. Саме цей документ підтверджує перехід права власності від померлого до спадкоємця і завершує процес оформлення спадкових прав.
Якщо спадкоємців кілька, свідоцтво видається кожному з них із зазначенням часток у спадщині. Лише після цього та після державної реєстрації права власності в реєстрі спадкоємець отримує повне право розпоряджатися майном, зокрема продавати його.

Строки отримання документів

Свідоцтво про право на спадщину видається не раніше ніж через шість місяців після відкриття спадщини. Це базовий строк, передбачений законодавством.
Якщо заповіт складено на користь зачатої, але ще не народженої дитини, видача свідоцтва про право на спадщину і розподіл спадщини між усіма спадкоємцями може відбутися лише після народження дитини.
Після отримання документа та реєстрації права власності спадкоємець стає повноправним власником нерухомості і може здійснювати будь-які операції — продаж, дарування або обмін.
Коли відчуження нерухомості неможливе

Навіть після оформлення спадщини розпоряджатися майном можна не завжди. Нотаріус перевіряє, чи немає на об’єкті арештів, іпотеки або заборони на відчуження.
У разі наявності обтяжень можливі різні сценарії:
  • якщо є іпотека або заборона, нотаріус може видати свідоцтво, але кредитора обов’язково повідомляють;
  • якщо накладено арешт, оформлення спадщини зупиняється до його зняття;
  • у випадках встановлених законом заборон майно не можна продати без додаткових дозволів або погоджень.
«За наявності заборони відчуження або обтяження іпотекою житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, майбутнього об’єкта нерухомості нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину та протягом двох робочих днів письмово повідомляє про це кредитора (відповідний податковий орган)», — пояснюють у Мін’юсті.
Нотаріус може заборонити продаж або переоформлення нерухомості в кількох випадках.
Зокрема, це відбувається тоді, коли потрібно захистити права дитини. Наприклад, якщо дитина є власником житла або проживає в ньому, орган опіки може вимагати встановити заборону на його продаж.
Також заборона може діяти у спадкових справах. Якщо майно отримали спадкоємці людини, яку офіційно оголосили померлою, вони не можуть продавати це житло протягом п’яти років.
Крім того, обмеження можуть встановлюватися під час купівлі житла або землі з використанням державних житлових сертифікатів чи програм компенсації за зруйноване майно.
Світлана Вишковська
