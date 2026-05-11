Як зареєструвати нерухомість через «Дію»

Для отримання частини держпослуг нерухомість має бути внесена до реєстру речових прав. Якщо житло купували або оформлювали до 2013 року, інформації про нього в електронному реєстрі може не бути. У такому випадку власники можуть самостійно подати заявку онлайн через портал «Дія» — без відвідування ЦНАПу чи державного реєстратора.
Про це повідомляє Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради.
Які документи потрібно підготувати
Для подання заявки знадобляться:
електронний підпис (КЕП) або Дія. Підпис;
електронні копії документів, які підтверджують право власності — наприклад договір купівлі-продажу, свідоцтво про спадщину або рішення суду.
Документи потрібно завантажити у форматі PDF або JPEG.