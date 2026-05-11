Як зареєструвати нерухомість через «Дію»

Для отримання частини держпослуг нерухомість має бути внесена до реєстру речових прав. Якщо житло купували або оформлювали до 2013 року, інформації про нього в електронному реєстрі може не бути. У такому випадку власники можуть самостійно подати заявку онлайн через портал «Дія» — без відвідування ЦНАПу чи державного реєстратора.
Про це повідомляє Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради.

Які документи потрібно підготувати

Для подання заявки знадобляться:
  • електронний підпис (КЕП) або Дія. Підпис;
  • електронні копії документів, які підтверджують право власності — наприклад договір купівлі-продажу, свідоцтво про спадщину або рішення суду.
Документи потрібно завантажити у форматі PDF або JPEG.

Як подати заявку через «Дію»

Спочатку потрібно авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою КЕП або Дія.Підпису.
Після цього в розділі «Послуги» слід обрати категорію «Земля, будівництво, нерухомість», а далі — послугу державної реєстрації прав на нерухоме майно.
Наступний крок — перевірка персональних даних та заповнення інформації про об’єкт нерухомості. Потрібно вказати адресу, тип майна та інші необхідні відомості.
Потім до заявки додаються електронні копії документів. У «Дії» наголошують, що файли мають бути якісними та читабельними, щоб реєстратор міг перевірити інформацію.
Після заповнення заяву необхідно підписати електронним підписом і надіслати. Послуг безкоштовна.

Що відбувається після подання заявки

Після відправлення документи перевіряє державний реєстратор. За потреби він може надіслати додатковий запит до БТІ.
Про результат розгляду користувач отримає повідомлення в особистому кабінеті «Дії» та на електронну пошту.
Електронний витяг із реєстру має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ із печаткою.
Раніше ми повідомляли, що У 2026 році 51,1% опитаних українців планують придбати нерухомість. Водночас більшість орієнтується на бюджет до $60 тис.
Світлана Вишковська
За матеріалами:
Finance.ua
