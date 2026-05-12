Скільки коштує двокімнатна квартира в Україні на вторинці: огляд цін за регіонами

Маркетплейс перевіреної нерухомості Dim.ria проаналізував стан ринку нерухомості в Україні за квітень 2026 року. Станом на кінець квітня 2026 року спостерігається стійка тенденція до зростання цін у більшості регіонів, хоча у столиці та деяких північних областях зафіксовано незначне зниження вартості порівняно з попереднім місяцем.

Пропозиція

Протягом квітня кількість оголошень на вторинному ринку зростала по всій території країни:
  • найбільше — у Києві (+12%);
  • Харківській (+10%);
  • Одеській (+8%);
  • Хмельницькій (+8%);
  • Сумській (+8%) областях.

Ціни

Ціни на вторинне житло змінювались нерівномірно в залежності від регіону.
Порівняно з березнем 2026 року, найбільше зростання вартості двокімнатних квартир зафіксовано в Івано-Франківській та Миколаївській областях — ціни тут додали 5%. Також помітне подорожчання відбулося у Київській (+4%), Тернопільській, Вінницькій, Хмельницькій та Дніпропетровській (+3%) областях.
У Києві вартість житла на «вторинці» за місяць знизилася на 2%, проте місто впевнено утримує лідерство за рівнем цін — середня вартість двокімнатної квартири становить 123 000 $.
Найбільше падіння ціни зафіксовано в Чернігівській області, де показник зменшився на 8%. Також невелике зниження відбулося в Житомирській області (-2%). У Львівській, Одеській та ряді інших областей ціни залишилися на рівні березня.
Аналіз ринку в річному розрізі демонструє суттєве здорожчання вторинної нерухомості майже по всій країні. Абсолютним лідером за темпами зростання стала Тернопільська область, де ціни за рік злетіли на 32%. Також високу динаміку показали Івано-Франківська (+21%) та Рівненська (+20%) області.
Рейтинг областей за найвищою середньою вартістю двокімнатної квартири на вторинному ринку:
  • Київ — 123 000 $ (+7% за рік);
  • Львівська область — 102 340 $ (+16% за рік);
  • Закарпатська область — 90 000 $ (+14% за рік);
  • Івано-Франківська область — 82 000 $ (+21% за рік);
  • Чернівецька область — 77 000 $ (+18% за рік).
Найнижча середня ціна зафіксована у Запорізькій області — 23 000 $. Це єдиний регіон, де за рік вартість житла на вторинному ринку знизилася (-4%). У Сумській області ціна за рік не змінилася, зупинившись на позначці 29 900 $.
Найдорожче житло серед однокімнатних квартир також у Києві: середня вартість у квітні становила майже $89 тис.
Якщо розглядати столицю детальніше: найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира в середньому коштує майже $179 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість такої квартири становила $50 тис.
Середня вартість квартир у Києві
Середня вартість квартир у Києві, dom.ria.com

Попит

Впродовж квітня попит на вторинне житло падав майже по всій території України.
Найістотніше зменшення інтересу — у Полтавській (-45%), Херсонській (-36%) та Сумській (-19%) областях. Зростання попиту цього місяця зафіксовано тільки у Вінницькій (+12%) та Дніпропетровській (+2%) областях.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
