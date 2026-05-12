Скільки коштує двокімнатна квартира в Україні на вторинці: огляд цін за регіонами

Маркетплейс перевіреної нерухомості Dim.ria проаналізував стан ринку нерухомості в Україні за квітень 2026 року. Станом на кінець квітня 2026 року спостерігається стійка тенденція до зростання цін у більшості регіонів, хоча у столиці та деяких північних областях зафіксовано незначне зниження вартості порівняно з попереднім місяцем.

Пропозиція

Протягом квітня кількість оголошень на вторинному ринку зростала по всій території країни:

найбільше — у Києві (+12%);

Харківській (+10%);

Одеській (+8%);

Хмельницькій (+8%);

Сумській (+8%) областях.

Ціни

Ціни на вторинне житло змінювались нерівномірно в залежності від регіону.

Порівняно з березнем 2026 року, найбільше зростання вартості двокімнатних квартир зафіксовано в Івано-Франківській та Миколаївській областях — ціни тут додали 5%. Також помітне подорожчання відбулося у Київській (+4%), Тернопільській, Вінницькій, Хмельницькій та Дніпропетровській (+3%) областях.

У Києві вартість житла на «вторинці» за місяць знизилася на 2%, проте місто впевнено утримує лідерство за рівнем цін — середня вартість двокімнатної квартири становить 123 000 $.

Найбільше падіння ціни зафіксовано в Чернігівській області, де показник зменшився на 8%. Також невелике зниження відбулося в Житомирській області (-2%). У Львівській, Одеській та ряді інших областей ціни залишилися на рівні березня.

Порівняно з березнем 2026 року, найбільше зростання вартості двокімнатних квартир зафіксовано в Івано-Франківській та Миколаївській областях

Аналіз ринку в річному розрізі демонструє суттєве здорожчання вторинної нерухомості майже по всій країні. Абсолютним лідером за темпами зростання стала Тернопільська область, де ціни за рік злетіли на 32%. Також високу динаміку показали Івано-Франківська (+21%) та Рівненська (+20%) області.

Рейтинг областей за найвищою середньою вартістю двокімнатної квартири на вторинному ринку:

Київ — 123 000 $ (+7% за рік);

Львівська область — 102 340 $ (+16% за рік);

Закарпатська область — 90 000 $ (+14% за рік);

Івано-Франківська область — 82 000 $ (+21% за рік);

Чернівецька область — 77 000 $ (+18% за рік).

Аналіз ринку в річному розрізі демонструє суттєве здорожчання вторинної нерухомості майже по всій країні, dom.ria.com

Найнижча середня ціна зафіксована у Запорізькій області — 23 000 $. Це єдиний регіон, де за рік вартість житла на вторинному ринку знизилася (-4%). У Сумській області ціна за рік не змінилася, зупинившись на позначці 29 900 $.

Найдорожче житло серед однокімнатних квартир також у Києві: середня вартість у квітні становила майже $89 тис.

Якщо розглядати столицю детальніше: найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира в середньому коштує майже $179 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість такої квартири становила $50 тис.

Середня вартість квартир у Києві, dom.ria.com

Попит

Впродовж квітня попит на вторинне житло падав майже по всій території України.

Найістотніше зменшення інтересу — у Полтавській (-45%), Херсонській (-36%) та Сумській (-19%) областях. Зростання попиту цього місяця зафіксовано тільки у Вінницькій (+12%) та Дніпропетровській (+2%) областях.

