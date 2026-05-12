Скільки коштує двокімнатна квартира в Україні на вторинці: огляд цін за регіонами

Маркетплейс перевіреної нерухомості Dim.ria проаналізував стан ринку нерухомості в Україні за квітень 2026 року. Станом на кінець квітня 2026 року спостерігається стійка тенденція до зростання цін у більшості регіонів, хоча у столиці та деяких північних областях зафіксовано незначне зниження вартості порівняно з попереднім місяцем.
Пропозиція
Протягом
квітня кількість оголошень на вторинному
ринку зростала по всій території країни:
найбільше — у Києві (+12%);
Харківській
(+10%);
Одеській (+8%);
Хмельницькій (+8%);
Сумській (+8%) областях.
Ціни
Ціни на вторинне житло
змінювались нерівномірно в залежності
від регіону.
Порівняно з березнем 2026 року, найбільше зростання вартості двокімнатних квартир зафіксовано в Івано-Франківській та Миколаївській областях — ціни тут додали 5%. Також помітне подорожчання відбулося у Київській (+4%), Тернопільській, Вінницькій, Хмельницькій та Дніпропетровській (+3%) областях.
У Києві вартість житла на «вторинці» за місяць знизилася на 2%, проте місто впевнено утримує лідерство за рівнем цін — середня вартість двокімнатної квартири становить 123 000 $.
Найбільше падіння ціни зафіксовано в Чернігівській області, де показник зменшився на 8%. Також невелике зниження відбулося в Житомирській області (-2%). У Львівській, Одеській та ряді інших областей ціни залишилися на рівні березня.
Аналіз ринку в річному розрізі демонструє суттєве здорожчання вторинної нерухомості майже по всій країні. Абсолютним лідером за темпами зростання стала Тернопільська область, де ціни за рік злетіли на 32%. Також високу динаміку показали Івано-Франківська (+21%) та Рівненська (+20%) області.
Рейтинг областей за найвищою середньою вартістю двокімнатної квартири на вторинному ринку:
Київ — 123 000 $ (+7% за рік);
Львівська область — 102 340 $ (+16% за рік);
Закарпатська область — 90 000 $ (+14% за рік);
Івано-Франківська область — 82 000 $ (+21% за рік);
Чернівецька область — 77 000 $ (+18% за рік).
Найнижча середня ціна зафіксована у Запорізькій області — 23 000 $. Це єдиний регіон, де за рік вартість житла на вторинному ринку знизилася (-4%). У Сумській області ціна за рік не змінилася, зупинившись на позначці 29 900 $.
Найдорожче
житло серед однокімнатних квартир також у Києві: середня вартість у квітні
становила майже $89 тис.
Якщо
розглядати столицю детальніше: найдорожчим
залишається Печерський район, де
однокімнатна квартира в середньому
коштує майже $179 тис., а найбюджетнішим
— Деснянський, де середня вартість
такої квартири становила $50 тис.
Попит
Впродовж
квітня попит на вторинне житло падав
майже по всій території України.
Найістотніше зменшення інтересу — у
Полтавській (-45%), Херсонській (-36%) та
Сумській (-19%) областях. Зростання попиту
цього місяця зафіксовано тільки у
Вінницькій (+12%) та Дніпропетровській
(+2%) областях.