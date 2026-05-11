Ринок нерухомості у квітні: скільки коштує квадратний метр у регіонах

Маркетплейс перевіреної нерухомості Dim.ria проаналізував стан ринку нерухомості в Україні за квітень 2026 року. Згідно зі звітом, станом на кінець квітня 2026 року в більшості областей спостерігається зростання цін як у місячному, так і в річному вимірі. Київ традиційно утримує лідерство за вартістю квадратного метра.

Пропозиція

У квітні 2026 року продовжують працювати 84% відділів продажу новобудов в Україні.

Впродовж місяця в експлуатацію ввели 16 нових будинків на 30 секцій загалом:

9 секцій — у Львівській;

7 — в Івано-Франківській;

4 — в Одеській;

3 — у Дніпропетровській;

2 — у Київській;

по 1 — у Києві, Тернопільській, Рівненській, Волинській та Закарпатській областях.

Ціни

Вартість за квадратний метр у новобудовах протягом квітня збільшувалась практично по всій Україні.

Порівняно з березнем 2026 року, найбільший приріст вартості квадратного метра зафіксовано в Івано-Франківській області — ціни підскочили на 11%, сягнувши позначки 1 063 $. Також суттєве подорожчання продемонстрували Хмельницька та Чернігівська області, де ціни зросли на 5,6% за місяць.

У столиці вартість метра в новобудовах зросла на 3,2% і наразі становить 1 438 $. Водночас у Київській області зафіксовано зниження ціни на 1,4% (до 893 $).

Найбільше падіння вартості за місяць продемонструвала Харківська область — ціни знизилися на 6,3%. Також негативну динаміку показали Кіровоградська (-2,8%), Закарпатська (-0,7%), Миколаївська (-0,4%) та Дніпропетровська (-0,2%) області.

Аналіз ринку у річному розрізі (квітень 2026 до квітня 2025) свідчить про глобальний тренд на здорожчання новобудов. Найвищі темпи зростання продемонструвала Житомирська область, де ціни за рік зросли на 29%. Суттєво збільшилася вартість метра також в Івано-Франківській (23%), Тернопільській (19%) та Вінницькій (18%) областях.

У Києві річне зростання склало 5%, тоді як у Львівській області показник сягнув 12%. Найвищу вартість за квадратний метр у доларовому еквіваленті станом на квітень 2026 року зафіксовано у таких регіонах:

Київ — 1 438 $;

Львівська область — 1 215 $;

Кіровоградська область — 1 168 $;

Дніпропетровська область — 1 136 $;

Закарпатська область — 1 117 $.

Попри загальну тенденцію до зростання, у трьох областях вартість житла за рік зменшилася: у Миколаївській (-4%), Харківській (-2%) та Полтавській (-0,2%).

Київ залишається найдорожчим містом за вартістю нового житла: середня вартість квадратного метра у квітні становила $1 438/м² (+3,2% порівняно з березнем). Найдорожчі новобудови традиційно зосереджені у Печерському районі — середня вартість квадратного метра становить $2 676, найдоступніші можна знайти у Деснянському районі, де середня ціна — $865/м².

Попит

Попит на нове житло серед українців у квітні коливався у залежності від регіонів.

Найпомітніше зростання — у Дніпропетровській (+22%), Івано-Франківській (+7%) та Чернівецькій (+7%) областях, а також у Києві (+7%).

Помітне падіння попиту спостерігалось у Сумській (-20%), Кіровоградській (-20%) та Житомирській (-18%) областях.

