0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ринок нерухомості у квітні: скільки коштує квадратний метр у регіонах

Нерухомість
785
Вартість за квадратний метр у новобудовах протягом квітня збільшувалась практично по всій Україні
Вартість за квадратний метр у новобудовах протягом квітня збільшувалась практично по всій Україні
Маркетплейс перевіреної нерухомості Dim.ria проаналізував стан ринку нерухомості в Україні за квітень 2026 року. Згідно зі звітом, станом на кінець квітня 2026 року в більшості областей спостерігається зростання цін як у місячному, так і в річному вимірі. Київ традиційно утримує лідерство за вартістю квадратного метра.

Пропозиція

У квітні 2026 року продовжують працювати 84% відділів продажу новобудов в Україні.
Впродовж місяця в експлуатацію ввели 16 нових будинків на 30 секцій загалом:
  • 9 секцій — у Львівській;
  • 7 — в Івано-Франківській;
  • 4 — в Одеській;
  • 3 — у Дніпропетровській;
  • 2 — у Київській;
  • по 1 — у Києві, Тернопільській, Рівненській, Волинській та Закарпатській областях.

Ціни

Вартість за квадратний метр у новобудовах протягом квітня збільшувалась практично по всій Україні.
Порівняно з березнем 2026 року, найбільший приріст вартості квадратного метра зафіксовано в Івано-Франківській області — ціни підскочили на 11%, сягнувши позначки 1 063 $. Також суттєве подорожчання продемонстрували Хмельницька та Чернігівська області, де ціни зросли на 5,6% за місяць.
Порівняно з березнем 2026 року, найбільший приріст вартості квадратного метра зафіксовано в Івано-Франківській області
Порівняно з березнем 2026 року, найбільший приріст вартості квадратного метра зафіксовано в Івано-Франківській області, dom.ria.com
У столиці вартість метра в новобудовах зросла на 3,2% і наразі становить 1 438 $. Водночас у Київській області зафіксовано зниження ціни на 1,4% (до 893 $).
Найбільше падіння вартості за місяць продемонструвала Харківська область — ціни знизилися на 6,3%. Також негативну динаміку показали Кіровоградська (-2,8%), Закарпатська (-0,7%), Миколаївська (-0,4%) та Дніпропетровська (-0,2%) області.
Аналіз ринку у річному розрізі (квітень 2026 до квітня 2025) свідчить про глобальний тренд на здорожчання новобудов. Найвищі темпи зростання продемонструвала Житомирська область, де ціни за рік зросли на 29%. Суттєво збільшилася вартість метра також в Івано-Франківській (23%), Тернопільській (19%) та Вінницькій (18%) областях.
Аналіз ринку у річному розрізі свідчить про глобальний тренд на здорожчання новобудов
Аналіз ринку у річному розрізі свідчить про глобальний тренд на здорожчання новобудов, dom.ria.com
У Києві річне зростання склало 5%, тоді як у Львівській області показник сягнув 12%. Найвищу вартість за квадратний метр у доларовому еквіваленті станом на квітень 2026 року зафіксовано у таких регіонах:
  • Київ — 1 438 $;
  • Львівська область — 1 215 $;
  • Кіровоградська область — 1 168 $;
  • Дніпропетровська область — 1 136 $;
  • Закарпатська область — 1 117 $.
Попри загальну тенденцію до зростання, у трьох областях вартість житла за рік зменшилася: у Миколаївській (-4%), Харківській (-2%) та Полтавській (-0,2%).
Київ залишається найдорожчим містом за вартістю нового житла: середня вартість квадратного метра у квітні становила $1 438/м² (+3,2% порівняно з березнем). Найдорожчі новобудови традиційно зосереджені у Печерському районі — середня вартість квадратного метра становить $2 676, найдоступніші можна знайти у Деснянському районі, де середня ціна — $865/м².
Київ залишається найдорожчим містом за вартістю нового житла
Київ залишається найдорожчим містом за вартістю нового житла, dom.ria.com

Попит

Попит на нове житло серед українців у квітні коливався у залежності від регіонів.
Найпомітніше зростання — у Дніпропетровській (+22%), Івано-Франківській (+7%) та Чернівецькій (+7%) областях, а також у Києві (+7%).
Попит на нове житло серед українців у квітні коливався у залежності від регіонів
Попит на нове житло серед українців у квітні коливався у залежності від регіонів, dom.ria.com
Помітне падіння попиту спостерігалось у Сумській (-20%), Кіровоградській (-20%) та Житомирській (-18%) областях.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьНовобудовиКвартираЦіни на квартири
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems