Ринок нерухомості у квітні: скільки коштує квадратний метр у регіонах
Маркетплейс перевіреної нерухомості Dim.ria проаналізував стан ринку нерухомості в Україні за квітень 2026 року. Згідно зі звітом, станом на кінець квітня 2026 року в більшості областей спостерігається зростання цін як у місячному, так і в річному вимірі. Київ традиційно утримує лідерство за вартістю квадратного метра.
Пропозиція
У квітні 2026 року продовжують працювати 84% відділів продажу новобудов в Україні.
Впродовж місяця в експлуатацію ввели 16 нових будинків на 30 секцій загалом:
- 9 секцій — у Львівській;
- 7 — в Івано-Франківській;
- 4 — в Одеській;
- 3 — у Дніпропетровській;
- 2 — у Київській;
- по 1 — у Києві, Тернопільській, Рівненській, Волинській та Закарпатській областях.
Ціни
Вартість за квадратний метр у новобудовах протягом квітня збільшувалась практично по всій Україні.
Порівняно з березнем 2026 року, найбільший приріст вартості квадратного метра зафіксовано в Івано-Франківській області — ціни підскочили на 11%, сягнувши позначки 1 063 $. Також суттєве подорожчання продемонстрували Хмельницька та Чернігівська області, де ціни зросли на 5,6% за місяць.
У столиці вартість метра в новобудовах зросла на 3,2% і наразі становить 1 438 $. Водночас у Київській області зафіксовано зниження ціни на 1,4% (до 893 $).
Найбільше падіння вартості за місяць продемонструвала Харківська область — ціни знизилися на 6,3%. Також негативну динаміку показали Кіровоградська (-2,8%), Закарпатська (-0,7%), Миколаївська (-0,4%) та Дніпропетровська (-0,2%) області.
Аналіз ринку у річному розрізі (квітень 2026 до квітня 2025) свідчить про глобальний тренд на здорожчання новобудов. Найвищі темпи зростання продемонструвала Житомирська область, де ціни за рік зросли на 29%. Суттєво збільшилася вартість метра також в Івано-Франківській (23%), Тернопільській (19%) та Вінницькій (18%) областях.
У Києві річне зростання склало 5%, тоді як у Львівській області показник сягнув 12%. Найвищу вартість за квадратний метр у доларовому еквіваленті станом на квітень 2026 року зафіксовано у таких регіонах:
- Київ — 1 438 $;
- Львівська область — 1 215 $;
- Кіровоградська область — 1 168 $;
- Дніпропетровська область — 1 136 $;
- Закарпатська область — 1 117 $.
Попри загальну тенденцію до зростання, у трьох областях вартість житла за рік зменшилася: у Миколаївській (-4%), Харківській (-2%) та Полтавській (-0,2%).
Київ залишається найдорожчим містом за вартістю нового житла: середня вартість квадратного метра у квітні становила $1 438/м² (+3,2% порівняно з березнем). Найдорожчі новобудови традиційно зосереджені у Печерському районі — середня вартість квадратного метра становить $2 676, найдоступніші можна знайти у Деснянському районі, де середня ціна — $865/м².
Попит
Попит на нове житло серед українців у квітні коливався у залежності від регіонів.
Найпомітніше зростання — у Дніпропетровській (+22%), Івано-Франківській (+7%) та Чернівецькій (+7%) областях, а також у Києві (+7%).
Помітне падіння попиту спостерігалось у Сумській (-20%), Кіровоградській (-20%) та Житомирській (-18%) областях.
