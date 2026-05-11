Оренда житла в Іспанії навесні 2026 року

Ціни на житло в інших містах Іспанії ціни теж залишаються високими. Так до прикладу, в Малазі в центрі це коштуватиме близько 1 100 євро, за межами центру — близько 900 євро.
А от у Валенсії приблизно 1 000 євро у центрі та 800 євро на околицях. В Севільї квартиру можна зняти близько 850 євро. Сарагоса — орієнтовно 750 євро у центрі та 600 євро за межами центральних районів;. Аліканте від 900 євро. Ціни ж біля моря суттєво відрізняються, від містечок всередині країни. Так, в сезон зростання ціни зростання ціни за оренду може бути в тричі більше ніж протягом року.
Варто зазначити, що ціни зростають з року в рік.
Причина зростання цін: обмежена пропозиція, активний інтерес з боку іноземних покупців та високий попит у великих містах і курортних містечках.
Також нагадаємо, що також треба оплачувати комуналку — воду, світло, а це може коштувати від 80 до 150 євро. В зимовий сезон, беручи до уваги, що в цій країні немає опалення та батарей, обігрів приміщення взимку може обійтися від 150 — до 300 євро, залежно від квадратури. Інтернет — від 25 — 60 євро на місяць. В деяких випадках треба буде платити за обслуговування будинку, це залежить від типу житла.
Як ми вже згадували, ціни на житло б’ють рекорди. Середня ціна на житло досягла історичних максимумів за останні три місяці минулого року (2354 євро/квадратний метр, на 2,2% більше, ніж у попередньому кварталі) як у новобудовах (2500 євро), так і у вживаному житлі (2317 євро).
До цього Finance.ua зазначав, що Іспанія вперше посіла перше місце у рейтингу найпривабливіших країн Європи для інвестицій у нерухомість. У 2026 році CBRE прогнозує нове зростання інвестицій в Іспанії на 5−10% до 19−21 млрд євро в умовах фінансової стабільності та покращених умов фінансування.