Оренда житла в Іспанії навесні 2026 року Вчора 18:00

Найдорожче орендувати житло традиційно в таких містах, як Барселона та Мадрид. У Барселоні однокімнатна квартира в центрі міста коштує в середньому 1436 євро на місяць, а за межами центру — 1092 євро.

Такі дані наводить Numbeo

Ціни на житло в інших містах Іспанії ціни теж залишаються високими. Так до прикладу, в Малазі в центрі це коштуватиме близько 1 100 євро, за межами центру — близько 900 євро.

А от у Валенсії приблизно 1 000 євро у центрі та 800 євро на околицях. В Севільї квартиру можна зняти близько 850 євро. Сарагоса — орієнтовно 750 євро у центрі та 600 євро за межами центральних районів;. Аліканте від 900 євро. Ціни ж біля моря суттєво відрізняються, від містечок всередині країни. Так, в сезон зростання ціни зростання ціни за оренду може бути в тричі більше ніж протягом року.

Варто зазначити, що ціни зростають з року в рік. Причина зростання цін: обмежена пропозиція, активний інтерес з боку іноземних покупців та високий попит у великих містах і курортних містечках.

Також нагадаємо, що також треба оплачувати комуналку — воду, світло, а це може коштувати від 80 до 150 євро. В зимовий сезон, беручи до уваги, що в цій країні немає опалення та батарей, обігрів приміщення взимку може обійтися від 150 — до 300 євро, залежно від квадратури. Інтернет — від 25 — 60 євро на місяць. В деяких випадках треба буде платити за обслуговування будинку, це залежить від типу житла.

(2354 євро/квадратний метр, на 2,2% більше, ніж у попередньому кварталі) як у новобудовах (2500 євро), так і у вживаному житлі (2317 євро). Середня ціна на житло досягла історичних максимумів за останні три місяці минулого року.

До цього Finance.ua зазначав , що Іспанія вперше посіла перше місце у рейтингу найпривабливіших країн Європи для інвестицій у нерухомість. У 2026 році CBRE прогнозує нове зростання інвестицій в Іспанії на 5−10% до 19−21 млрд євро в умовах фінансової стабільності та покращених умов фінансування.

