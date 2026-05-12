Ціни на новобудови Києва у травні 2026 року (рейтинг забудовників) Вчора 17:00 — Нерухомість

В травні 2026 року середня вартість квадратного метра у новобудовах столиці зросла.

Найбільше додав комфорт-клас, де ціни за пів року збільшились на 6% у доларах і сягнули 1200 $/м².

Про це йдеться в інфографіці ЛУН, станом на 12 травня 2026 року.

Ціни на житло в столиці від забудовників

Нині найдоступніше житло в столиці можна знайти:

у Деснянському районі — у середньому близько 36 300 грн за кв. метр.

у Дарницькому та Дніпровському районах — 40 000 грн та 48 800 грн за кв. метр.

Найвищі ціни, як і раніше, залишаються на Печерську середня вартість вже наблизилася до 125 тис. грн за кв. метр. У Шевченківському районі - 74 800 грн за кв. м.

Рейтинг топ-20 забудовників за кількістю зданих квартир

Ціна на квартири в передмісті Києва

Найдешевні пропозиції на новобудови в Борисполі та Гостомелі — 34 800 та 33 800 грн за кв. метр. В Броварах можна придбати квартири за 40 100 грн за кв. метр.

Петропавлівська та Софіївська Борщагівка — 40 500 та 43 900 грн за кв. метр.

Класи

Загалом середні ціни в травні на економклас — 43 200 грн за кв.м.

Бізнес клас — 53 000 грн за кв. метр.

Комфорт клас — 78 100 грн за кв. метр.

Преміум клас — 133 000 грн за кв. метр.

ринок приватних будинків у Києві Не менш контрастною є ситуація у передмісті, де цінники коливаються від відносно доступного сегмента до преміального житла вартістю майже $900 тис. Водночасу Києві демонструє суттєвий ціновий розрив залежно від локації. За даними ЛУН , різниця між найдорожчим і найдоступнішим районами сягає семи разів.Не менш контрастною є ситуація у передмісті, де цінники коливаються від відносно доступного сегмента до преміального житла вартістю майже $900 тис.

Такі дані оприлюднив сервіс ЛУН, який проаналізував зміни на столичному ринку оренди з 2016 до 2026 року. Раніше Finance.ua писав , що за останні 10 років оренда квартир у Києві подорожчала у кілька разів. Якщо у 2016 році однокімнатне житло можна було знайти за 3 900 гривень на місяць, то зараз ціни стартують від 10 тис. гривень.

Що робити в такій ситуації і як не потрапити у пастку штрафів, Finance.ua з'ясовував разом з адвокаткою, кандидатом юридичних наук Анною Даніель, керуючою Адвокатським бюро «Анни Даніель». Про це детально читайте у статті — В Україні зросла ставка податку на квартири: скільки коштує «зайвий» метр

