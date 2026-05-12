0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціни на новобудови Києва у травні 2026 року (рейтинг забудовників)

Нерухомість
310
Ціни на новобудови Києва у травні 2026 року (рейтинг забудовників)
Ціни на новобудови Києва у травні 2026 року (рейтинг забудовників)
В травні 2026 року середня вартість квадратного метра у новобудовах столиці зросла.
Найбільше додав комфорт-клас, де ціни за пів року збільшились на 6% у доларах і сягнули 1200 $/м².
Про це йдеться в інфографіці ЛУН, станом на 12 травня 2026 року.
Ціни на новобудови Києва у травні 2026 року (рейтинг забудовників)

Ціни на житло в столиці від забудовників

Нині найдоступніше житло в столиці можна знайти:
  • у Деснянському районі — у середньому близько 36 300 грн за кв. метр.
  • у Дарницькому та Дніпровському районах — 40 000 грн та 48 800 грн за кв. метр.
Ціни на новобудови Києва у травні 2026 року (рейтинг забудовників)
Найвищі ціни, як і раніше, залишаються на Печерську середня вартість вже наблизилася до 125 тис. грн за кв. метр. У Шевченківському районі - 74 800 грн за кв. м.

Рейтинг топ-20 забудовників за кількістю зданих квартир

Ціни на новобудови Києва у травні 2026 року (рейтинг забудовників)

Ціна на квартири в передмісті Києва

Найдешевні пропозиції на новобудови в Борисполі та Гостомелі — 34 800 та 33 800 грн за кв. метр. В Броварах можна придбати квартири за 40 100 грн за кв. метр.
Петропавлівська та Софіївська Борщагівка — 40 500 та 43 900 грн за кв. метр.

Класи

Ціни на новобудови Києва у травні 2026 року (рейтинг забудовників)
Загалом середні ціни в травні на економклас — 43 200 грн за кв.м.
Бізнес клас — 53 000 грн за кв. метр.
Комфорт клас — 78 100 грн за кв. метр.
Преміум клас — 133 000 грн за кв. метр.
Місце для вашої реклами
Водночас ринок приватних будинків у Києві демонструє суттєвий ціновий розрив залежно від локації. За даними ЛУН, різниця між найдорожчим і найдоступнішим районами сягає семи разів. Не менш контрастною є ситуація у передмісті, де цінники коливаються від відносно доступного сегмента до преміального житла вартістю майже $900 тис.
Раніше Finance.ua писав, що за останні 10 років оренда квартир у Києві подорожчала у кілька разів. Якщо у 2016 році однокімнатне житло можна було знайти за 3 900 гривень на місяць, то зараз ціни стартують від 10 тис. гривень. Такі дані оприлюднив сервіс ЛУН, який проаналізував зміни на столичному ринку оренди з 2016 до 2026 року.
Десять років тому найдешевші однокімнатні квартири традиційно здавалися на лівому березі столиці, біля кінцевих станцій метро та у Святошинському районі. Вартість оренди тоді коливалася від 3 900 до 12 000 гривень на місяць.
До цього Finance.ua зазначав, що мільйони українців навіть не підозрюють, що за їхньою квартирою чи будинком «рахується» борг, і одного дня в поштовій скриньці можна знайти неприємний сюрприз на кілька тисяч гривень.
Що робити в такій ситуації і як не потрапити у пастку штрафів, Finance.ua з’ясовував разом з адвокаткою, кандидатом юридичних наук Анною Даніель, керуючою Адвокатським бюро «Анни Даніель». Про це детально читайте у статті — В Україні зросла ставка податку на квартири: скільки коштує «зайвий» метр
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Житлова нерухомістьКиївЦіни на квартири
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems