В Україні зросли ціни на будівельно-монтажні роботи — Держстат

У річному вимірі в березні 2026 року подорожчання зафіксували в усіх сегментах будівництва
Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні у березні 2026 року зросли на 16,2% порівняно з березнем 2025 року.
Про це повідомила Державна служба статистики.

Ціни зросли в усіх сегментах будівництва

За даними Держстату, у річному вимірі в березні 2026 року подорожчання зафіксували в усіх сегментах будівництва.
У житловому будівництві ціни на БМР зросли на 15,3%, у нежитловому на 17,3%, в інженерному на 16,1%.
Порівняно з попереднім місяцем ціни також продемонстрували зростання: у житловому будівництві на 9,2%, у нежитловому на 9,7%, в інженерному на 9,3%.
У січні-березні поточного року до аналогічного періоду минулого ціни на БМР виросли на 9,9%, зокрема, у житловому секторі — на 9,2%, нежитловому — 10,4%, інженерному — 9,7%.
Порівняно з попереднім кварталом, у січні-березні 2026 року ціни на БМР виросли на 6,1%, зокрема, у житловому будівництві — на 5,3%, нежитловому — 6,6%, інженерному — 6,1%.
Держстат також порівняв поточні показники цін з середньорічним показником 2021 року. Так, у першому кварталі 2026 року житловому секторі ціни виросли на 83,6%, у нежитловому — на 84,1%, в інженерному — 78,6%.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що маркетплейс перевіреної нерухомості Dim. ria проаналізував стан ринку нерухомості в Україні за квітень 2026 року. Згідно зі звітом, у квітні 2026 року продовжують працювати 84% відділів продажу новобудов в Україні. Порівняно з березнем 2026 року, найбільший приріст вартості квадратного метра зафіксовано в Івано-Франківській області — ціни підскочили на 11%, сягнувши позначки $1 063. Також суттєве подорожчання продемонстрували Хмельницька та Чернігівська області, де ціни зросли на 5,6% за місяць.
Також ми розповідали, що мільйони українців навіть не підозрюють, що за їхньою квартирою чи будинком «рахується» борг, і одного дня в поштовій скриньці можна знайти неприємний сюрприз на кілька тисяч гривень. Податок на нерухомість — це щорічний місцевий збір. Але платять його не всі, а лише ті, чиє житло перевищує певну площу. 2026 року фізичні особи сплачують податок за 2025 рік, тому рахують від мінімалки станом на 1 січня 2025 року — це 8 тис. грн. Максимальна ставка за 1 кв. м — 120 грн (8 тис. x 1,5%). Для порівняння: торік ставка була нижчою, бо мінімальна зарплата 2024 року становила 7 100 грн.
