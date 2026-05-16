У яких столицях ЄС оренда житла «з'їдає» всю мінімальну зарплату

У багатьох столицях Європи працівникам з мінімальною зарплатою не вистачає коштів, щоб покрити витрати на оренду житла. Найскладніша ситуація у Празі, де вартість оренди двокімнатної квартири майже вдвічі перевищує рівень мінімальної оплати праці.
Про це пише Euronews.

Де вартість оренди найвища

Середня вартість оренди двокімнатної квартири у столиці Чехії становить 1710 євро на місяць, тоді як мінімальна зарплата — лише 924 євро. Тобто для оплати житла потрібно приблизно 185% мінімальної зарплати.
Друге місце посіла столиця Португалії, Лісабон. Щомісячна оренда двокімнатної квартири тут становить близько 1710 євро, тоді як мінімальна зарплата у країні — 1073 євро. У результаті витрати на житло забирають 168% місячного доходу.
Серед столиць із найдорожчою орендою відносно рівня зарплат також опинилися:
  • Будапешт (Угорщина) — 159%,
  • Братислава (Словаччина) — 158%,
  • Софія (Болгарія) — 154%,
  • Афіни (Греція) — 153%,
  • Рига (Латвія) — 151%.
У цих містах працівникам із мінімальною зарплатою довелося б витрачати весь дохід на оренду та доплачувати ще більше половини зарплати.
Високі витрати на оренду житла фіксують і в інших європейських столицях. Зокрема, у Парижі середня оренда двокімнатної квартири становить 2523 євро на місяць, тоді як мінімальна зарплата у Франція — 1802 євро.
У Мадриді оренда такого житла коштує близько 1721 євро при мінімальній зарплаті 1381 євро.
Відсоток мінімальної заробітної плати для оренди
Відсоток мінімальної заробітної плати для оренди, Інфографіка: Eurostat

Де оренда житла доступніша

Найкраща ситуація серед столиць ЄС у Брюсселі. Там мінімальна зарплата покриває приблизно 70% вартості оренди двокімнатної квартири.
У середньому житло коштує 1 476 євро на місяць, тоді як мінімальна заробітна плата становить 2112 євро.
Берлін посідає друге місце з показником 76%. Також відносно кращі показники зафіксували у Нікосії (85%), Люксембурзі (87%) та Гаазі (96%).
У Європейській конфедерації профспілок наголошують, високі витрати на житло та низькі зарплати штовхають людей до бідності й створюють ризики для економіки.
«Розрив між орендною платою та заробітною платою є абсолютно неприйнятним. Якщо додати до цього зростаючі витрати на енергоносії та продукти харчування, то працюючі люди змушені позичати гроші на найнеобхідніше і фактично не мають доходу, який можна витратити на власний розсуд, що робить неможливим накопичення коштів на заміну необхідної побутової техніки або візит до стоматолога», — зазначила генеральна секретарка Європейської конфедерації профспілок Естер Лінч.
В організації закликали країни ЄС враховувати витрати на житло при встановленні мінімальної зарплати та збільшити інвестиції у соціальне житло.
Раніше Finance.ua писав, що Закарпатська область офіційно стала найдорожчим регіоном для орендарів, змістивши Київ на другу позицію.
У Закарпатській області вартість оренди зросла на 6%, досягнувши середнього показника у 23 400 грн. У Києві оренда додала 5% вартості, зафіксувавшись на позначці 23 000 грн.
