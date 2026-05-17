Honda вперше за майже 70 років отримала операційний збиток 17.05.2026, 00:13 — Технології&Авто

Honda отримала $2,5 млрд збитків

Японський автовиробник Honda Motor завершив фінансовий рік, який закінчився у березні, з операційним збитком приблизно 400 мільярдів єн (це близько 2,5 мільярда доларів).

Про такі дані повідомляє видання Nikkei.

Чому Honda зазнала збитків

Головною причиною негативного результату стали труднощі в напрямку електричних авто.

Це перший випадок, коли Honda зазнала операційних збитків відтоді, як стала публічною компанією, — а це майже 70 років. Для порівняння: торік автовиробник отримав 1,2 трильйона єн операційного прибутку.

У Honda вважають, що ці втрати мають тимчасовий характер. Підприємство розраховує знову вийти в плюс за операційним результатом уже в поточному році — насамперед завдяки сильним показникам продажу мотоциклів.

Nikkei зазначає, що цей збиток став другим за величиною серед усіх японських автовиробників в історії. Більшим був лише збиток Toyota Motor у 2009 році, під час світової фінансової кризи, — тоді він сягнув 461 мільярда єн.

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.