Honda вперше за майже 70 років отримала операційний збиток

Головною причиною негативного результату стали труднощі в напрямку електричних авто.
Це перший випадок, коли Honda зазнала операційних збитків відтоді, як стала публічною компанією, — а це майже 70 років. Для порівняння: торік автовиробник отримав 1,2 трильйона єн операційного прибутку.
У Honda вважають, що ці втрати мають тимчасовий характер. Підприємство розраховує знову вийти в плюс за операційним результатом уже в поточному році — насамперед завдяки сильним показникам продажу мотоциклів.
Nikkei зазначає, що цей збиток став другим за величиною серед усіх японських автовиробників в історії. Більшим був лише збиток Toyota Motor у 2009 році, під час світової фінансової кризи, — тоді він сягнув 461 мільярда єн.