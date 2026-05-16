Персональний тренер у кишені: Google запускає Health Coach за $9,99 на місяць Сьогодні 05:18 — Технології&Авто

Google Health Coach — індивідуальний ШІ-тренер у смартфоні

Google розповіла нові подробиці про сервіс Google Health Coach, який повинен стати персональним наставником у вашій кишені. Він створюватиме індивідуальні рекомендації для кожного користувача, аналізуючи за допомогою ШІ стан здоров’я, харчування тощо.

Про це пише digitaltrends.

Сервіс Google Health Coach створили як персонального помічника для здоров’я. Перед тим як давати поради, сервіс проводить вступну розмову й намагається краще зрозуміти користувача.

Він запитує про цілі, щоденний графік, доступне обладнання для тренувань, травми та інші особливості способу життя, які допоможуть формувати рекомендації.

Якщо з часом щось зміниться, ці дані можна оновити, а сервіс автоматично підлаштує свої поради.

Помічник використовує не лише цю інформацію, а й дані про фізичну активність, сон, харчування, менструальний цикл, місцеву погоду та медичні записи — якщо користувач погодиться їх надати.

На щоденній основі сервіс показуватиме підказки та аналітику в оновленій вкладці Today у застосунку Google Health. Якщо потрібно швидко отримати відповідь на конкретне запитання, для цього є функція Ask Coach.

Також Google Health Coach допоможе вести облік харчування, тренувань та інших показників здоров’я за допомогою голосу, фотографій або документів.

Наприклад, можна сфотографувати дошку із записаним тренуванням у спортзалі, щоб автоматично додати його до журналу. А фото їжі дозволить отримати аналіз поживної цінності страви.

Користувачі зі США також зможуть синхронізувати медичні записи та ставити запитання про результати аналізів, ліки чи історію відвідувань лікаря.

У вкладці Fitness з’явиться тижневий план тренувань, сформований під цілі користувача. Сервіс враховуватиме готовність організму до навантажень і відновлення після попередніх занять.

Також користувачі зможуть створювати власні тренування звичайними текстовими запитами, а помічник показуватиме покрокові інструкції під час виконання вправ.

Розділ Sleep тепер не обмежиться лише підрахунком годин сну. Він допоможе оцінювати стабільність режиму та підкаже, що можна покращити. У вкладці Health користувачі бачитимуть ключові показники здоров’я й зможуть попросити сервіс пояснити медичні записи простою мовою.

Google повністю переробила функції відстеження циклу, харчування та психічного стану. Помічник поєднуватиме ці дані, щоб точніше формувати рекомендації щодо тренувань і відновлення. Наприклад, якщо певна фаза циклу впливає на рівень енергії або сон, сервіс врахує це під час складання плану на тиждень.

Google заявляє, що Health Coach базується на Gemini та використовує «нові медичні дослідження й перевірені принципи здорового способу життя».

Компанія співпрацювала з консультативною радою медичних експертів і клініцистів із різних сфер, а також із власними командами спортивної науки, щоб рекомендації сервісу мали наукове підґрунтя.

До розробки також долучився зірковий гравець NBA Стівен Каррі разом зі своєю командою спеціалістів із фізичної підготовки. Вони допомагали Google формувати підхід до постановки цілей і відновлення.

Водночас компанія запевнила користувачів, що дані про здоров’я не використовуватимуть для реклами. Пошуковий гігант заявив, що зберігає зобов’язання, яке взяв на себе ще під час купівлі Fitbit: інформація про здоров’я та фізичну активність не потрапить у систему Google Ads.

Це правило пошириться і на новий застосунок Google Health. У компанії підкреслили, що політика конфіденційності залишиться чинною й надалі. Для користувачів це означає, що дані про сон, тренування, пульс, активність та інші показники не використовуватимуть для персоналізованої реклами.

Ціна

Новий сервіс Google Health Coach працюватиме в межах підписки Google Health Premium. Фактично це оновлений і перейменований сервіс Fitbit Premium. Вартість залишиться без змін: $9,99 на місяць або $99 на рік. Якщо користувач уже має підписку Fitbit Premium, додатково нічого оформлювати не потрібно.

Google також додає Google Health Premium до тарифів Google AI Pro та Ultra без доплат. Це робить дорожчі ШІ-плани компанії помітно вигіднішими для людей, які одночасно користуються функціями штучного інтелекту та стежать за здоров’ям і фізичною формою.

Ще один бонус отримають покупці нового пристрою Fitbit Air. Разом з гаджетом компанія надаватиме три місяці підписки Google Health Premium безкоштовно. Таким чином користувачі зможуть протестувати всі можливості сервісу до оформлення повної підписки.

Повноцінний запуск Google Health Coach запланували на 19 травня. Це може стати важливим моментом для Google на ринку цифрового здоров’я. Особливо після того, як Apple, за даними джерел, відклала власний проєкт персонального ШІ-тренера для здоров’я.

Поки що Google не розкриває деталі щоденного використання сервісу та його реальних можливостей у довгостроковій перспективі. Але компанія явно робить ставку на поєднання ШІ, фітнесу та персональних рекомендацій в одному продукті.

У найближчі місяці стане зрозуміло, чи зможе Google Health Coach перетворитися з чергової функції підписки на повноцінного цифрового помічника для здоров’я.

