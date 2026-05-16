Новий флагман: недорогий аналог Porsche Taycan від MG розсекретили на офіційних фото Сьогодні 02:18 — Технології&Авто

MG 07 — обтічний електричний фастбек, Фото: MG

Опубліковано офіційні фото MG 07 2026. Флагманський електромобіль вирізняється стильним дизайном та отримає інноваційну систему напівавтономного руху. Новий MG 07 презентують у найближчі місяці, а його продажі в Китаї стартують до кінця нинішнього року. Електрокар планують експортувати.

Перші його подробиці розкрили на сайті CarNewsChina.

Новинку позиціонують як наступника бензинового фастбека MG 7, проте, скоріше за все, перший час дві моделі продаватимуть паралельно.

Це буде перший MG, збудований на новій платформі SAIC NEV. Ціна MG 07 складе приблизно 200−300 тис. юанів ($29 500 — 44 000).

Електрокар стане наступником MG 7, Фото: MG

Електромобіль MG 07 — дешева альтернатива Porsche Taycan, адже він подібний за розмірами (приблизно 4,9−5 м завдовжки) та має схожий обтічний дизайн із плавними обводами кузова, вираженим «носом», аркоподібним дахом та короткою загостреною задньою частиною.

Салон MG 07 не показали, але на шпигунських фото прототипів моделі можна побачити великий тачскрін. Крім того, зазначається, що новий MG 07 стане першою моделлю марки з системою напівавтономного руху Momenta R7.

Авто отримає інноваційну систему напівавтономного руху, Фото: MG

Характеристики MG 07 також тримають у секреті. Не виключено, що електрокар отримає силові установки від спорідненого SAIC Z7 потужністю 354 і 582 к. с. із батареями ємністю 81 та 100 кВт∙год. До того ж, авто може отримати плагін-гібридні модифікації.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.