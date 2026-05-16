Mercedes-Benz відкличе понад 144 тис. автомобілів у США через технічний дефект

Mercedes-Benz ініціює масштабну кампанію з відкликання своїх транспортних засобів
Німецький автовиробник Mercedes-Benz ініціює масштабну кампанію з відкликання своїх транспортних засобів через несправність дисплеїв на приладовій панелі.
Про це повідомляє агентство Reuters.

Причина відкликання

Під сервісну акцію потрапляють 144 049 автомобілів на американському ринку, у яких виявили проблему з відображенням критично важливої інформації для водія.
За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), причиною відкликання став дефект, що призводить до повного вимкнення екрана приладової панелі.
Така несправність обмежує доступ до показників швидкості, стану систем авто та попереджувальних сигналів, що підвищує ризики під час руху.
Концерн зобов’язався безкоштовно усунути несправність усім власникам підконтрольних моделей.
Найближчим часом дилерські центри почнуть сповіщати клієнтів про необхідність візиту до сервісу для перевірки та оновлення програмного забезпечення або заміни компонентів.
За матеріалами:
Mind
