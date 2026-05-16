ТОП-10 найпопулярніших моделей вживаних авто (інфографіка)

Volkswagen Golf - найпопулярніше вживане авто, ввезене з-за кордону

У квітні українці придбали 19,6 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Моторні вподобання

Найбільшу частку серед імпортованих уживаних авто зайняли бензинові машини — 57% від усіх реєстрацій. Рік тому цей показник становив 47%.

Середній вік автомобілів, які у квітні отримали українську реєстрацію, становив 9,6 року.

Далі йдуть:

дизельні — 20% (22% у квітні 2025 року);

електромобілі — 12% (23% торік);

гібриди — 8% (5% торік);

авто з ГБО — 3% (3% торік).

Найбільш популярним вживаним автомобілем, ввезеним в Україну у квітні, залишається Volkswagen Golf. За місяць українці придбали понад 900 таких авто.

ТОП-10 найпопулярніших моделей вживаних авто, ввезених з-за кордону, Інфографіка створена за допомогою ШІ

До цього Finance.ua зазначав , що у сегменті вживаного пригону спостерігається унікальне протистояння між Львівською областю та Києвом. Хоча столиця формально посідає перше місце (13,56%), Львівщина з показником 13,02% дихає в спину, фактично розділяючи статус головного імпортера.

