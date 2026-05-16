ТОП-10 найпопулярніших моделей вживаних авто (інфографіка)

Volkswagen Golf - найпопулярніше вживане авто, ввезене з-за кордону
У квітні українці придбали 19,6 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Моторні вподобання

Найбільшу частку серед імпортованих уживаних авто зайняли бензинові машини — 57% від усіх реєстрацій. Рік тому цей показник становив 47%.
Середній вік автомобілів, які у квітні отримали українську реєстрацію, становив 9,6 року.
Далі йдуть:
  • дизельні — 20% (22% у квітні 2025 року);
  • електромобілі — 12% (23% торік);
  • гібриди — 8% (5% торік);
  • авто з ГБО — 3% (3% торік).
Найбільш популярним вживаним автомобілем, ввезеним в Україну у квітні, залишається Volkswagen Golf. За місяць українці придбали понад 900 таких авто.
ТОП-10 найпопулярніших моделей вживаних авто, ввезених з-за кордону, Інфографіка створена за допомогою ШІ
До цього Finance.ua зазначав, що у сегменті вживаного пригону спостерігається унікальне протистояння між Львівською областю та Києвом. Хоча столиця формально посідає перше місце (13,56%), Львівщина з показником 13,02% дихає в спину, фактично розділяючи статус головного імпортера.
