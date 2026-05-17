Де купують більше: активність авторинку за регіонами (інфографіка) Сьогодні 14:06 — Технології&Авто

«Дія» стала найбільшим майданчиком для перепродажу авто в Україні

Авторинок України остаточно перестав бути просто сукупністю географічних областей, перетворившись на складну екосистему, де смартфон важить більше, ніж фізична присутність у сервісному центрі.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Як зазначають аналітики порталу, географія квітня показує зрілий ринок з чітким розподілом праці. Україна отримала «Ринок Смартфона» для швидких внутрішніх угод, «Ринок Хабів» на Заході для наповнення парку імпортом та «Ринок Корпорацій» у Києві для реалізації нових авто.

Така структура дозволяє системі зберігати життєздатність навіть у складних економічних умовах, де одні регіони виступають «входом» для техніки, інші — її головним споживачем, а цифрові сервіси стають універсальним клеєм, що з’єднує їх між собою.

Внутрішній ринок

У сегменті внутрішнього перепродажу автомобілів у квітні найбільшу активність зафіксував застосунок «Дія». Через цифровий сервіс відбулося 30% усіх угод із переоформлення авто.

Таким чином, кожна третя зміна власника транспортного засобу в Україні відбувається онлайн. Цей показник перевищує результати будь-якого окремого регіону, включно з Києвом.

Серед регіонів стабільно високі показники внутрішнього ринку зберігають Дніпропетровська та Одеська області.

Внутрішній ринок, eauto.org.ua

Імпорт вживаних легковиків

У сегменті вживаного пригону спостерігається унікальне протистояння між Львівською областю та Києвом. Хоча столиця формально посідає перше місце (13,56%), Львівщина з показником 13,02% дихає в спину, фактично розділяючи статус головного імпортера.

Проте якщо Київ — це переважно кінцевий споживач, то західні області, як-от Львівська, Рівненська, Волинська та Тернопільська, виступають професійними хабами.

Особливо цікавим є приклад Тернопільщини: частка регіону в імпорті майже вчетверо перевищує його ж частку на ринку нових авто. Тут автівка — це передусім інструмент бізнесу та ліквідний актив.

Імпорт вживаних легковиків, eauto.org.ua

Нові авто

Ринок нових автомобілів залишається найбільш централізованим і найменш гнучким.

Київ акумулює майже 46% усіх реєстрацій із салонів. Це територія корпоративних флотів, лізингових компаній та найбільшої концентрації приватного капіталу.

Регіональний ринок нових машин фактично зосереджений у кількох великих містах, тоді як периферія залишається майже виключно споживачем вживаного ресурсу.

Близькість до фронту очікувано стримує попит на нові машини в Сумській чи Миколаївській областях, де частка продажів близько 1%.

Нові авто, eauto.org.ua

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.