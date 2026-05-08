Google хоче змінити правила пошуку новин через загрозу штрафу ЄС Сьогодні 05:18

Google знижує позиції новинних сайтів у пошуковій видачі

Google запропонував змінити правила відображення новинних результатів у своєму пошуку, щоб уникнути штрафу Євросоюзу.

Reuters. Про це повідомили агентства Bloomberg

Які зміни пропонує Google

Як зазначають агентства, компанія надала зацікавленим сторонам час до наступного тижня для подання відгуків щодо запропонованих змін, спрямованих на дотримання вимог Закону ЄС про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA).

У Google заявили, що конструктивно співпрацюють із Європейською комісією.

Зокрема, компанія готова внести зміни до своєї політики боротьби зі спамом — так званої site reputation abuse policy. Раніше ця політика призводила до зниження рейтингу новинних сайтів у пошуковій видачі.

«Наш пріоритет — забезпечувати, щоб результати пошуку були корисними та зручними для користувачів і захищали їх від оманливих практик, таких як спам типу паразитичного SEO, які підривають роботу вебу», — заявив представник Google.

Цей крок може допомогти їй уникнути штрафу ЄС з боку антимонопольного законодавства.

Через що виник конфлікт із ЄС

Американська компанія опинилася під увагою регуляторів ЄС після скарг видавців на політику щодо зловживання репутацією сайтів.

Йдеться про практику публікації сторонніх сторінок на сайтах для використання рейтингових сигналів хост-сайту в пошукових системах. Таку схему називають паразитичним SEO.

У листопаді минулого року Європейська комісія розпочала розслідування щодо Google. Регулятор підозрює компанію в тому, що під виглядом боротьби зі спамом вона перешкоджає видавцям законно монетизувати контент.

За даними Комісії, Google знижує позиції новинних сайтів у пошуковій видачі, якщо вони публікують комерційний, рекламний або партнерський контент. У ЄС вважають, що така політика зменшує трафік медіа, обмежує їхній бізнес і фактично змушує змінювати модель монетизації.

Які штрафи загрожують Google

Порушення норм європейського Закону про цифрові ринки (Digital Markets Act), який інкримінують Google, загрожує компанії штрафом у розмірі до 10% від загального річного світового доходу.

Компанія Google, що належить Alphabet Inc. також все ще перебуває під загрозою потенційних штрафів в інших розслідуваннях DMA, зокрема за звинуваченнями у несправедливому наданні переваги власним сервісам у своєму пошуковому бізнесі та у перешкоджанні розробникам додатків спрямовувати споживачів до пропозицій поза межами Play Store.

Однак деякі з цих справ загальмувалися через політичну чутливість, зокрема через побоювання погіршення відносин із США, пише Bloomberg.

