Toyota представила найбільший і найдорожчий електромобіль (фото)

Кросовер Lexus TZ, по суті, є розкішною версією нового електричного Toyota Highlander та побратимом Subaru Getaway. У нього такий же гранчастий дизайн, а відрізнити преміальну модель можна за інакшою передньою частиною з тоненькими С-подібними фарами. Для авто пропонують колісні диски діаметром 20−22 дюйми. Наразі це найбільший електромобіль Lexus.
В оздобленні салону використали штучну замшу, бамбук та полірований алюміній. Усередині встановили цифровий щиток приладів під козирком та 14-дюймовий тачскрін, а передні сидіння розділені високою консоллю. Новий Lexus TZ дебютував у шестимісному виконанні, а об’єм багажника з усіма кріслами на місці становить 391 л.
Характеристики і комплектація
Найдорожча версія отримала панорамний дах, доступ у салон зі смартфону, електропакет, роздільний клімат-контроль, підігрів і вентиляцію сидінь перших двох рядів, навігацію, проєкцію на лобове скло, камери кругового огляду та паркувальний автопілот.
Характеристики Lexus TZ розсекретили лише частково:
кросовер запропонують у двох повнопривідних версіях, проте їх потужність поки не розкривають (у споріднених Toyota і Subaru вона становить 338 і 420 к. с.);
заявлено, що електрокар зможе буксирувати 1,6-тонний причіп.
На вибір запропонують батареї ємністю 77 та 95,8 кВт∙год, а запас ходу в топовому виконанні перевищить 480 км. Електромобіль Lexus TZ 2027 також отримав керовані задні колеса та систему активного шумопоглинання.