Toyota представила найбільший і найдорожчий електромобіль (фото)

Технології&Авто
Lexus TZ стане флагманом в електричній лінійці концерну Toyota Motor
У США презентували новий електромобіль Lexus TZ. Великий сімейний кросовер просторий, багато оснащений та має запас ходу понад 480 км.
Деталі про новинку розповіли на офіційному сайті Lexus.
Новий Lexus TZ 2027 вийде на ринок у другій половині нинішнього року і стане флагманом в електричній лінійці концерну Toyota Motor.
Дизайн та салон

Кросовер Lexus TZ, по суті, є розкішною версією нового електричного Toyota Highlander та побратимом Subaru Getaway. У нього такий же гранчастий дизайн, а відрізнити преміальну модель можна за інакшою передньою частиною з тоненькими С-подібними фарами. Для авто пропонують колісні диски діаметром 20−22 дюйми. Наразі це найбільший електромобіль Lexus.
Розміри:
  • довжина — 5100 мм;
  • ширина — 1989 мм;
  • висота — 1704 мм;
  • колісна база — 3050 мм.
В оздобленні салону використали штучну замшу, бамбук та полірований алюміній. Усередині встановили цифровий щиток приладів під козирком та 14-дюймовий тачскрін, а передні сидіння розділені високою консоллю. Новий Lexus TZ дебютував у шестимісному виконанні, а об’єм багажника з усіма кріслами на місці становить 391 л.
Характеристики і комплектація

Найдорожча версія отримала панорамний дах, доступ у салон зі смартфону, електропакет, роздільний клімат-контроль, підігрів і вентиляцію сидінь перших двох рядів, навігацію, проєкцію на лобове скло, камери кругового огляду та паркувальний автопілот.
Характеристики Lexus TZ розсекретили лише частково:
  • кросовер запропонують у двох повнопривідних версіях, проте їх потужність поки не розкривають (у споріднених Toyota і Subaru вона становить 338 і 420 к. с.);
  • заявлено, що електрокар зможе буксирувати 1,6-тонний причіп.
На вибір запропонують батареї ємністю 77 та 95,8 кВт∙год, а запас ходу в топовому виконанні перевищить 480 км. Електромобіль Lexus TZ 2027 також отримав керовані задні колеса та систему активного шумопоглинання.
За матеріалами:
Фокус
АвтоЕлектромобіліКросовер
