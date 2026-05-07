Туреччина представила міжконтинентальну балістичну ракету дальністю 6 тис. км (фото)

Міжконтинентальна балістична ракета YILDIRIMHAN
Туреччина представила міжконтинентальну балістичну ракету YILDIRIMHAN із заявленою дальністю до 6 тис. км та бойовою частиною масою до 3 тис. кг.
Про це повідомило Defence Security Asia.
Зазначається, що YILDIRIMHAN розробив Центр досліджень і розробок Міністерства національної оборони Туреччини та представив її на виставці SAHA 2026 у Стамбулі.
«Заявлена дальність у 6000 км відносить ракету до нижнього сегмента класифікації міжконтинентальних балістичних ракет», — йдеться у матеріалі.

Характеристики ракети

YILDIRIMHAN має характеристики гіперзвукової ракети, завдяки здатності досягати швидкостей від 9 до 25 швидкостей звуку (приблизно від 11 тис. до 30 тис. км/год) має можливість долати наявні системи протиповітряної та протиракетної оборони.
Ракета використовує рідкий тетраоксид азоту як паливо та оснащена чотирма ракетними двигунами.
Ракета YILDIRIMHAN на стенді Міноборони Туреччини під час виставки SAHA 2026
У матеріалі наголошується, що представлення YILDIRIMHAN демонструє прагнення Анкари створити власну далекобійну ударну систему незалежно від НАТО.
«Нехай ніхто не має жодних сумнівів у тому, що за необхідності ми використаємо її без вагань», — цитує видання Ґюлера.
Також стверджується, що використання рідкого палива свідчить про пріоритет дальності та потужності бойової частини над швидкістю підготовки до запуску.
Водночас автори звертають увагу на відсутність підтверджених даних про випробування чи розгортання системи, через що YILDIRIMHAN може залишатися демонстраційною або прототипною платформою.
Презентації міжконтинентальної ракети YILDIRIMHAN на виставці SAHA 2026
Водночас у соцмережі X міноборони Туреччини назвало ракету YILDIRIMHAN першою в країні ракетною установкою на рідкому паливі, здатною до гіперзвукового польоту та з найбільшою дальністю польоту.
За матеріалами:
mezha.media
