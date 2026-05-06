Рейтинг найпопулярніших смартфонів 2026 (інфографіка) Сьогодні 03:38 — Технології&Авто

iPhone став лідером рейтингу

Аналітики підбили підсумки світового ринку смартфонів за перший квартал 2026 року. Новий рейтинг найпопулярніших моделей показав, що лідерство знову утримує Apple, тоді як Android-пристрої конкурують переважно у середньому та бюджетному сегментах.

За даними Counterpoint Research, саме iPhone формують верхівку списку продажів, тоді як Samsung і Xiaomi активно закривають масовий ринок.

iPhone 17 — лідер продажів у світі

Найпопулярнішим смартфоном у світі став базовий iPhone 17 — він отримав близько 6% ринку. Pro-версії також увійшли до топу, але трохи поступилися базовій моделі за обсягами продажів.

Водночас iPhone 17e, який нещодавно з’явився у продажу, поки не потрапив до рейтингу. Модель попереднього покоління — iPhone 16 — опинилася на шостому місці.

Дані Counterpoint Research. Створено за допомогою ШІ

У самій Apple вже заявили, що серія iPhone 17 стала найуспішнішою в історії лінійки. Високий попит дозволив компанії випередити Samsung за загальними продажами смартфонів.

Які смартфони на Android обирають

Серед Android-смартфонів найкраще виступила серія Samsung Galaxy A — одразу п’ять моделей увійшли до топ-10. Найпопулярнішим став бюджетний Galaxy A07 4G, який вирізняється низькою ціною та тривалим терміном підтримки.

Водночас флагман Galaxy S26 Ultra до десятки не потрапив, попри непоганий старт продажів.

Єдиним брендом поза Apple і Samsung у рейтингу став Xiaomi з моделлю Redmi A5. Це один із найдоступніших смартфонів компанії, який має високий попит у країнах Латинської Америки та Африки.

Чим пояснюють успіх iPhone 17

Експерти пов’язують популярність нової лінійки з оновленнями, які раніше були доступні лише у дорожчих моделях. Зокрема, базовий iPhone 17 отримав дисплей із частотою 120 Гц, збільшений обсяг пам’яті та оновлену камеру.

Оглядачі відзначають, що це один із найвдаліших релізів Apple за останні роки, що й забезпечило високий попит на новинку.

Раніше ми повідомляли , що проблеми з постачанням чіпів та зростаючі труднощі з придбанням оперативної пам’яті потенційно можуть вплинути на лінійку iPhone 18, яку Apple, як очікується, представить у вересні цього року. Лінійка включатиме перший складаний iPhone від Apple.

