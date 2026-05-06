0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рейтинг найпопулярніших смартфонів 2026 (інфографіка)

Технології&Авто
12
iPhone став лідером рейтингу
iPhone став лідером рейтингу
Аналітики підбили підсумки світового ринку смартфонів за перший квартал 2026 року. Новий рейтинг найпопулярніших моделей показав, що лідерство знову утримує Apple, тоді як Android-пристрої конкурують переважно у середньому та бюджетному сегментах.
За даними Counterpoint Research, саме iPhone формують верхівку списку продажів, тоді як Samsung і Xiaomi активно закривають масовий ринок.

iPhone 17 — лідер продажів у світі

Найпопулярнішим смартфоном у світі став базовий iPhone 17 — він отримав близько 6% ринку. Pro-версії також увійшли до топу, але трохи поступилися базовій моделі за обсягами продажів.
Водночас iPhone 17e, який нещодавно з’явився у продажу, поки не потрапив до рейтингу. Модель попереднього покоління — iPhone 16 — опинилася на шостому місці.
Читайте також
Дані Counterpoint Research. Створено за допомогою ШІ
Дані Counterpoint Research. Створено за допомогою ШІ
У самій Apple вже заявили, що серія iPhone 17 стала найуспішнішою в історії лінійки. Високий попит дозволив компанії випередити Samsung за загальними продажами смартфонів.

Які смартфони на Android обирають

Серед Android-смартфонів найкраще виступила серія Samsung Galaxy A — одразу п’ять моделей увійшли до топ-10. Найпопулярнішим став бюджетний Galaxy A07 4G, який вирізняється низькою ціною та тривалим терміном підтримки.
Водночас флагман Galaxy S26 Ultra до десятки не потрапив, попри непоганий старт продажів.
Єдиним брендом поза Apple і Samsung у рейтингу став Xiaomi з моделлю Redmi A5. Це один із найдоступніших смартфонів компанії, який має високий попит у країнах Латинської Америки та Африки.

Чим пояснюють успіх iPhone 17

Експерти пов’язують популярність нової лінійки з оновленнями, які раніше були доступні лише у дорожчих моделях. Зокрема, базовий iPhone 17 отримав дисплей із частотою 120 Гц, збільшений обсяг пам’яті та оновлену камеру.
Місце для вашої реклами
Оглядачі відзначають, що це один із найвдаліших релізів Apple за останні роки, що й забезпечило високий попит на новинку.
Раніше ми повідомляли, що проблеми з постачанням чіпів та зростаючі труднощі з придбанням оперативної пам’яті потенційно можуть вплинути на лінійку iPhone 18, яку Apple, як очікується, представить у вересні цього року. Лінійка включатиме перший складаний iPhone від Apple.
За матеріалами:
УНІАН
СмартфониSamsungiPhoneXiaomi
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems