5 довговічних смартфонів: топ моделей із запасом на роки Сьогодні 23:08 — Технології&Авто

Користувачі все частіше відмовляються від регулярної зміни смартфонів і переходять до моделі довготривалого використання одного пристрою.

Водночас навіть найсучасніші гаджети не позбавлені типових проблем у перспективі кількох років. Найчастіше йдеться про механічні пошкодження корпусу або дисплея, а також зношення акумулятора, який зазвичай потребує заміни після кількох років активного використання. Які моделі прослужать понад 5 років — розповіли експерти порталу BGR

Google Pixel 10 Pro XL

Модель, представлена влітку 2025 року, орієнтована на тривалий життєвий цикл. Google обіцяє до 7 років оновлень Android і безпекових патчів.

Смартфон оснащений процесором Tensor G5 і 16 ГБ оперативної пам’яті. Акумулятор на 5200 мАг підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт.

Пристрій має захист за стандартом IP68, алюмінієву рамку та скло Gorilla Glass Victus 2. Хоча результати в Geekbench 6 (2239 і 5703 бали) поступаються деяким конкурентам, модель пропонує програму Pixel Care+, яка передбачає заміну батареї при зниженні її ємності нижче 80%.

Apple iPhone 17 Pro Max

Флагман Apple традиційно демонструє високий рівень продуктивності та отримує оновлення iOS упродовж 5−6 років. Початкова ціна версії з 256 ГБ пам’яті становить 1199 доларів.

Смартфон працює на чипі A19 Pro з результатами 3743 і 9790 балів у Geekbench 6 та має 12 ГБ оперативної пам’яті. Акумулятор на 5088 мАг розрахований приблизно на 1000 циклів заряджання.

Корпус виконаний із алюмінію, екран захищений Ceramic Shield 2, також передбачено захист IP68. Додатково доступна програма AppleCare+ для обслуговування та ремонту.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Флагманський смартфон Samsung 2026 року також отримує до 7 років програмної підтримки. Базова версія стартує від 1299 доларів.

Пристрій працює на процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3619 і 11010 балів у Geekbench 6) та має 12 ГБ оперативної пам’яті. Акумулятор ємністю 5000 мАг розрахований на приблизно 1200 циклів заряджання.

Корпус посилений Armor Aluminum, екран захищений Gorilla Glass Armor 2. Доступна програма Samsung Care+ із можливістю ремонту та заміни батареї.

Apple iPhone 17e

Більш доступна модель, представлена у 2026 році, коштує від 599 доларів і при цьому зберігає ключові переваги старших версій.

Смартфон отримав чип A19 (3565 і 8770 балів у Geekbench 6) та 8 ГБ оперативної пам’яті. Акумулятор на 4005 мАг має ресурс близько 1000 циклів.

Серед компромісів — компактніший 6,1-дюймовий дисплей без підтримки 120 Гц. Водночас пристрій матиме такий самий тривалий період оновлень iOS, як і дорожчі моделі.

Fairphone 6

Ця модель вирізняється модульною конструкцією, яка дозволяє самостійно змінювати окремі компоненти.



Виробник надає 5-річну гарантію та обіцяє до 8 років оновлень (до 2033 року). Смартфон оснащений знімною батареєю на 4415 мАг, яку можна легко замінити без сервісу.

Модель працює на процесорі Snapdragon 7s Gen 3 (1149 і 3313 бали у Geekbench 6) та має 8 ГБ оперативної пам’яті. Основним недоліком є середній рівень продуктивності, що може швидше втратити актуальність. Орієнтовна ціна — 549 євро.

На що звертати увагу при виборі

Якщо смартфон купується з розрахунком на п’ять і більше років, ключовими факторами стають:

тривалість програмної підтримки;

якість матеріалів і захист корпусу;

рівень продуктивності процесора;

можливість заміни акумулятора або ремонту.

Флагманські моделі забезпечують більший запас потужності, однак і пристрої середнього сегмента або модульні рішення можуть залишатися придатними до використання протягом тривалого часу.

