iPhone посіли п’ять позицій у десятці найпопулярніших смартфонів у світі 13.04.2026, 01:12 — Технології&Авто

У четвертому кварталі iPhone зайняли одразу п’ять позицій у десятці найпопулярніших смартфонів у світі, що виглядає доволі впевнено на тлі жорсткої конкуренції на ринку.

Перше місце посів iPhone 17 Pro Max — за наявною інформацією, на нього припало близько 5% усіх світових продажів смартфонів. На другій позиції опинився стандартний iPhone 17, а третю сходинку зайняв iPhone 17 Pro. Таке домінування лінійки виглядає цілком закономірним для Apple, особливо у США та низці європейських країн, де важливу роль відіграє екосистема компанії.

У списку також залишилися й попередні моделі. iPhone 16 посів четверте місце, а iPhone 16e — восьме. Водночас iPhone Air до рейтингу не потрапив.

Десять моделей забезпечили близько 23% світових продажів смартфонів

Samsung отримала чотири позиції

Galaxy A56, A36 і A07 розташувалися на п’ятому, шостому та сьомому місцях відповідно, а Galaxy S25 замкнув десятку, посівши десяту сходинку.

Xiaomi представлена однією моделлю — Redmi A5, яка опинилася на дев’ятій позиції, що загалом відповідає тенденціям останніх років.

Сукупно ці десять моделей забезпечили близько 23% світових продажів смартфонів за квартал, що наочно демонструє, наскільки ринок сконцентрований навколо популярних пристроїв.

Якщо поглянути ширше, позиції Apple не обмежуються лише цим кварталом. Її пристрої стабільно потрапляли до рейтингів упродовж усього 2025 року, причому iPhone 16 став єдиною моделлю, яка утримувалася в топ-10 у всіх чотирьох кварталах. У Samsung і Xiaomi показники були більш мінливими.

iLenta

