Українці менше ввозять авто з-за кордону (інфографіка) Сьогодні 14:05 — Технології&Авто

Середній вік імпортованих авто у квітні становив 10 років

Квітень став найпродуктивнішим місяцем 2026 року для українського ринку імпорту вживаних автомобілів. Водночас у річному вимірі фіксується сповільнення темпів оновлення автопарку.

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Обсяги та динаміка ринку

Упродовж квітня в Україні зареєстровано 19 323 вживані легкові автомобілі, ввезені з-за кордону.

У місячному вимірі (до березня) показник зріс на 2,5%. Водночас у річному порівнянні (до квітня 2025 року) зафіксовано зниження на 9,1%.

У 2025 році ринок зростав із 14,5 тис. реєстрацій у січні до понад 41 тис. у грудні. Натомість у 2026 році навіть квітневий показник у 19,3 тис. не досягає рівня квітня минулого року (21,2 тис.).

Одним із ключових чинників зниження стало запровадження ПДВ на електромобілі, що вплинуло на один із найбільш динамічних сегментів імпорту.

Динаміка ринку легкових авто з пробігом, eauto.org.ua

«З одного боку — квітень дав найкращий результат року (19,3 тис. авто), з іншого — ми чітко бачимо „стелю“, в яку вперся ринок. Торік у квітні ми мали понад 21 тисячу реєстрацій і впевнений тренд на зростання. Сьогодні ж ми констатуємо падіння на 9%. Головний фактор цього сповільнення — повернення ПДВ на електромобілі. Те, що раніше було драйвером імпорту та оновлення парку, тепер стало дорожчим і менш привабливим для масового покупця», — зазначають експерти порталу.

Топ-10 марок імпорту

Volkswagen залишається непохитним лідером, але значна частка Audi та BMW підтверджує: українці продовжують активно везти вживаний преміум.

Топ-10 марок імпорту, eauto.org.ua

Моделі-фаворити

Серед окремих моделей Volkswagen Tiguan продовжує утримувати лідерство, випередивши традиційного переможця у цьому заліку Golf. Загалом набір моделей свідчить про фіксацію інтересу в бік компактних SUV навіть на вторинному ринку.

Топ-10 моделей-фаворитів, eauto.org.ua

Середній вік імпортованих авто у квітні становив 10 років.

Попри загальні тренди, сегмент «елітки» продовжує жити своїм життям. Квітневий пригон поповнив українські дороги такими екземплярами:

Porsche — 77 шт.

Maserati — 7 шт.

Lamborghini — 3 шт.

Aston Martin — 1 шт.

Bentley — 1 шт.

У розрізі силових агрегатів структура вживаного імпорту квітня чітко демонструє пріоритети покупців у нових економічних реаліях. Абсолютну першість утримують бензинові двигуни, які охоплюють понад половину ринку — 55,9%.

Дизельні автомобілі посідають другу сходинку з часткою 21,3%.

Електричний сегмент, який наразі проходить період адаптації до запровадження ПДВ, становить 11,4% від загальної кількості реєстрацій.

На гібриди припадає 8,0%, тоді як частка автомобілів із встановленим ГБО (3,0%) та заводським газовим устаткуванням (0,4%) залишається на порівняно невисокому рівні.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.