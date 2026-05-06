Українці менше ввозять авто з-за кордону (інфографіка)

«З одного боку — квітень дав найкращий результат року (19,3 тис. авто), з іншого — ми чітко бачимо „стелю“, в яку вперся ринок. Торік у квітні ми мали понад 21 тисячу реєстрацій і впевнений тренд на зростання. Сьогодні ж ми констатуємо падіння на 9%. Головний фактор цього сповільнення — повернення ПДВ на електромобілі. Те, що раніше було драйвером імпорту та оновлення парку, тепер стало дорожчим і менш привабливим для масового покупця», — зазначають експерти порталу.
Топ-10 марок імпорту
Volkswagen залишається непохитним лідером, але значна частка Audi та BMW підтверджує: українці продовжують активно везти вживаний преміум.
Моделі-фаворити
Серед окремих моделей Volkswagen Tiguan продовжує утримувати лідерство, випередивши традиційного переможця у цьому заліку Golf. Загалом набір моделей свідчить про фіксацію інтересу в бік компактних SUV навіть на вторинному ринку.
Середній вік імпортованих авто у квітні становив 10 років.
Попри загальні тренди, сегмент «елітки» продовжує жити своїм життям. Квітневий пригон поповнив українські дороги такими екземплярами:
Porsche — 77 шт.
Maserati — 7 шт.
Lamborghini — 3 шт.
Aston Martin — 1 шт.
Bentley — 1 шт.
У розрізі силових агрегатів структура вживаного імпорту квітня чітко демонструє пріоритети покупців у нових економічних реаліях. Абсолютну першість утримують бензинові двигуни, які охоплюють понад половину ринку — 55,9%.
Дизельні автомобілі посідають другу сходинку з часткою 21,3%.
Електричний сегмент, який наразі проходить період адаптації до запровадження ПДВ, становить 11,4% від загальної кількості реєстрацій.
На гібриди припадає 8,0%, тоді як частка автомобілів із встановленим ГБО (3,0%) та заводським газовим устаткуванням (0,4%) залишається на порівняно невисокому рівні.