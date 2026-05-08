Кремнієва долина хоче перенести дата-центри ШІ в океан: у проєкт уже вклали $200 млн 08.05.2026, 01:22 — Технології&Авто

Panthalassa планує розмістити дата-центри для штучного інтелекту прямо в океані, cdn.arstechnica.net

Американський стартап Panthalassa планує розмістити дата-центри для штучного інтелекту прямо в океані. Проєкт уже отримав понад $200 млн інвестицій від представників Кремнієвої долини, серед яких співзасновник Peter Thiel. Перші випробування плавучих AI-платформ мають стартувати у Тихому океані вже у 2026 році.

Про це повідомляє Ars Technica.

Як працюватимуть океанічні дата-центри

Panthalassa створює великі плавучі модулі, які компанія називає «вузлами» або nodes. Вони мають генерувати електроенергію прямо в океані за допомогою хвиль.

Конструкція виглядає як гігантська сталева сфера з вертикальною трубою під водою. Під час руху хвиль вода підіймається всередині системи та запускає турбіну, яка виробляє електрику для AI-чипів.

У компанії вважають, що такий підхід дозволить вирішити одразу дві великі проблеми сучасних дата-центрів:

нестачу електроенергії;

дороге охолодження серверів.

Океанська вода має природно охолоджувати обчислювальні системи без величезних витрат води та електрики.

Чому технологічні компанії шукають альтернативу

Попит на штучний інтелект стрімко збільшує навантаження на енергосистеми по всьому світу. Великі AI-дата-центри споживають колосальні обсяги електрики, а їхнє будівництво дедалі частіше стикається з протестами місцевих громад і дефіцитом потужностей.

За даними Ars Technica, технологічні компанії можуть витратити близько $765 млрд на AI-дата-центри лише у 2026 році.

Саме тому частина інвесторів почала дивитися в бік океану як потенційного джерела енергії та охолодження.

Перший тест проведуть у Тихому океані

Новий прототип під назвою Ocean-3 планують протестувати у північній частині Тихого океану наприкінці 2026 року.

За інформацією Financial Times, конструкція матиме близько 85 метрів у висоту, майже як Big Ben.

До цього Panthalassa вже тестувала ранні версії системи:

Ocean-1 у 2021 році;

Ocean-2 біля узбережжя штату Вашингтон у 2024 році.

Гендиректор компанії Гарт Шелдон-Коулсон заявив, що в майбутньому можуть з’явитися тисячі таких платформ.

Але проблем поки більше, ніж відповідей

Попри гучні інвестиції, експерти сумніваються, що океанічні дата-центри зможуть повністю замінити традиційні.

Основна проблема — передача даних. Зв’язок із платформами планують підтримувати через супутники, а це означає:

обмежену швидкість;

затримки сигналу;

складну координацію між вузлами.

Також залишається питання ремонту та обслуговування систем, які роками працюватимуть у відкритому океані без людей.

AI-індустрія вже впирається в енергетичні обмеження. Якщо проєкти на кшталт Panthalassa виявляться успішними, це може змінити підхід до будівництва дата-центрів у світі.

Фактично технологічні компанії намагаються перетворити океан на нову інфраструктуру для штучного інтелекту.

