Anthropic представила оновлення для Claude 08.05.2026, 00:34 — Технології&Авто

Компанія показала технологію під час конференції Code with Claude

Anthropic представила нову функцію для Claude під назвою «dreaming», яка дозволяє AI-агентам аналізувати попередні сесії, виявляти важливі закономірності та зберігати їх у пам’яті для майбутньої роботи.

Компанія показала технологію під час конференції Code with Claude у Сан-Франциско, повідомляє NNews із посиланням на Ars Technica

Йдеться не про «сни» у людському розумінні, а про окремий процес, під час якого система періодично переглядає минулі взаємодії, оцінює помилки, повторювані дії та корисні шаблони поведінки.

Як працює «dreaming»

Нова функція доступна для Claude Managed Agents — спеціальної платформи Anthropic для створення AI-агентів, які можуть працювати над складними задачами годинами або навіть днями.

Замість звичайного чат-бота, який бачить лише поточний контекст, система «dreaming» дозволяє кільком агентам аналізувати спільний досвід між різними сесіями. Це допомагає:

знаходити повторювані помилки;

запам’ятовувати ефективні робочі процеси;

адаптуватися до стилю команди;

зберігати лише «важливу» інформацію.

Anthropic пояснює, що сучасні мовні моделі мають обмеження контекстного вікна — через це вони можуть втрачати важливі дані під час довгих проєктів. «Dreaming» має вирішити цю проблему.

Чим це відрізняється від звичайної пам’яті ШІ

Більшість AI-моделей уже використовують механізм так званої «компактизації» — скорочення старого контексту із збереженням ключових фактів.

Однак у Claude «dreaming» працює інакше. Система не просто стискає діалог, а окремо аналізує накопичені дані між різними агентами та задачами. Фактично Claude отримує щось схоже на довготривалу пам’ять.

Компанія заявляє, що функція може бути особливо корисною для:

великих команд;

довготривалих AI-проєктів;

автоматизації складних робочих процесів;

мультиагентних систем.

Anthropic також збільшує ліміти Claude Code

На фоні критики через обмеження використання Claude Code компанія також оголосила про подвоєння 5-годинних лімітів для користувачів тарифів Pro та Max.

Останні місяці користувачі активно скаржилися на швидке вичерпання доступних обчислювальних ресурсів через високий попит на AI-сервіси.

Чому це важливо

Ринок AI-агентів швидко переходить від простих чат-ботів до систем, здатних працювати автономно протягом тривалого часу. Головною проблемою залишається пам’ять та збереження контексту.

Якщо Anthropic вдасться ефективно реалізувати «dreaming», Claude може отримати важливу перевагу у створенні AI-систем нового покоління — більш «уважних», адаптивних і здатних навчатися на власному досвіді.

Anthropic прямо заявляє, що «dreaming» допомагає AI знаходити закономірності, які окремий агент не помітив би самостійно. Це один із перших прикладів, коли компанія відкрито використовує концепцію «рефлексії» для великих мовних моделей.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.