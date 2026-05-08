Цих автомобілів уникають навіть перекупи Сьогодні 04:11

Проблемний автомобіль

Професійні дилери та перекупники вживаних авто склали список моделей, яких намагаються уникати навіть за хорошої ціни. Причина — не слабкий попит, а надто дорогий і проблемний ремонт. Деякі поломки можуть повністю «з'їсти» прибуток від перепродажу або перетворити авто на постійне джерело витрат.

Двигуни Ford і Stellantis із «мокрим» ременем ГРМ

Одними з найпроблемніших фахівці називають двигуни EcoBoost від Ford та PureTech від Stellantis. Головна претензія — конструкція так званого мокрого ременя ГРМ, який працює в моторній оливі.

З часом ремінь починає руйнуватися, а частинки гуми потрапляють у систему мастила та забивають двигун. Через це можуть виникати серйозні поломки, ремонт яких коштує дуже дорого.

Автомобільний експерт і автор YouTube-каналу CarUK Лі Грант зазначає, що такі мотори давно мають погану репутацію через схильність до швидких і дорогих несправностей.

Дизельна Mazda 2,2

Ще одним проблемним мотором дилери називають дизельний двигун Mazda об’ємом 2,2 літра.

Власники таких авто часто стикаються з розтягуванням ланцюга ГРМ, протіканням форсунок та несправностями сажового фільтра. Крім того, двигуни схильні до сильного накопичення нагару.

Фахівець із ремонту Джеймс Хардінг із каналу ChopsGarage каже, що рідко бачив мотори, які одночасно видають таку кількість помилок і настільки швидко закоксовуються.

Ford PowerShift

Серед трансмісій найбільше критики отримує роботизована коробка Ford PowerShift.

За словами представника сервісу Bowen’s Garage Тео Кука, ця коробка має складну конструкцію, невеликий ресурс і часто виходить з ладу. Через це її вважають однією з найпроблемніших трансмісій на ринку.

Ремонт PowerShift може коштувати тисячі доларів, тому перекупники нерідко відмовляються від таких авто ще до покупки.

Варіатори CVT

Окремо експерти радять бути обережними з автомобілями, оснащеними варіаторами CVT.

Дилери пояснюють, що такі коробки дуже дорогі в ремонті, а їхня заміна може коштувати від 4000 доларів. Через це багато професійних продавців навіть не розглядають машини з CVT на аукціонах.

Власник дилерського центру Car Quay Джеймі Кейпл зазначає, що ремонт таких трансмісій часто виявляється економічно невигідним.

Проблемні мотори Jaguar Land Rover

До списку небажаних авто також потрапили двигуни Ingenium від Jaguar Land Rover, особливо дизельні 2-літрові версії.

Головна проблема — ризик раптового розтягування ланцюга ГРМ. За статистикою, такі мотори виходять з ладу значно частіше за аналоги інших брендів.

Голова Асоціації незалежних автодилерів Умеш Самані називає цей двигун одним із найгірших для перепродажу, адже серйозні поломки можуть виникати без очевидних причин.

За словами дилерів, ремонт преміальних позашляховиків із такими несправностями інколи обходиться у 7000 доларів і більше. У деяких випадках сума перевищує навіть 40 тис. доларів.

Саме тому багато продавців вживаних авто воліють не ризикувати ні грошима, ні власною репутацією. Експерти радять уважно прислухатися до сторонніх звуків під час запуску двигуна — інколи це може бути сигналом про дуже дорогі проблеми.

