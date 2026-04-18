Названо 5 автомобілів з пробігом, які не варто купувати (фото)

За його словами, покупці можуть зіткнутися з поломкою зчеплення та високими витратами на ремонт.
Ford Escape
Директор з продажу та маркетингу в CFR Classic Джо Гіранда заявив, що вживані кросовери Ford Escape страждають від проблем з коробкою передач. Іншою поширеною проблемою моделі він назвав часті поломки підвіски.
Volkswagen Eos
Volkswagen Eos був знятий з виробництва у 2015 році, але ця модель залишається одним із найгірших варіантів серед уживаних кабріолетів, заявив Гіранда.
Він поділився, що цей автомобіль схильний до механічних проблем, особливо з електричними склопідйомниками та механізмами складного даху.
Chrysler 200
За словами Ліланда Джонса, у вживаних Chrysler 200 часто виникають проблеми з двигуном. Також модель 2015 року випуску відкликали через проблеми з електропроводкою.
BMW
Ліланд Джонс сказав журналістам, що водіям не варто купувати вживані автомобілі BMW. Він зазначив, що це дорогі автомобілі, а витрати на технічне обслуговування значно вищі, ніж у конкурентів.
Зокрема, Джонс рекомендує не купувати моделі BMW 550i (2011−2013 років випуску), 745i/750i (2002−2008 років випуску) та X5 (2000−2006 років випуску).