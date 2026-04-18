Названо 5 автомобілів з пробігом, які не варто купувати (фото) 18.04.2026, 01:17 — Технології&Авто

Автомобільні експерти розповіли в коментарі для GOBankingRates, які автомобілі з пробігом не варто купувати. За їхніми словами, у цих автомобілів занадто багато проблем.

Які автомобілі з пробігом не варто купувати

Fiat 500

Головний редактор Automoblog Карл Ентоні розповів журналістам, що вживані автомобілі Fiat відомі своєю ненадійністю.

Генеральний директор Ceramic King Coatings Ліланд Джонс підкреслив, що особливо варто утриматися від купівлі Fiat 500 2012−2016 років випуску.

За його словами, покупці можуть зіткнутися з поломкою зчеплення та високими витратами на ремонт.

Ford Escape

Директор з продажу та маркетингу в CFR Classic Джо Гіранда заявив, що вживані кросовери Ford Escape страждають від проблем з коробкою передач. Іншою поширеною проблемою моделі він назвав часті поломки підвіски.

Volkswagen Eos

Volkswagen Eos був знятий з виробництва у 2015 році, але ця модель залишається одним із найгірших варіантів серед уживаних кабріолетів, заявив Гіранда.

Він поділився, що цей автомобіль схильний до механічних проблем, особливо з електричними склопідйомниками та механізмами складного даху.

Chrysler 200

За словами Ліланда Джонса, у вживаних Chrysler 200 часто виникають проблеми з двигуном. Також модель 2015 року випуску відкликали через проблеми з електропроводкою.

BMW

Ліланд Джонс сказав журналістам, що водіям не варто купувати вживані автомобілі BMW. Він зазначив, що це дорогі автомобілі, а витрати на технічне обслуговування значно вищі, ніж у конкурентів.

Зокрема, Джонс рекомендує не купувати моделі BMW 550i (2011−2013 років випуску), 745i/750i (2002−2008 років випуску) та X5 (2000−2006 років випуску).

УНІАН

