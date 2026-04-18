0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Названо 5 автомобілів з пробігом, які не варто купувати (фото)

Технології&Авто
15
Які вживані авто не варто купувати
Які вживані авто не варто купувати
Автомобільні експерти розповіли в коментарі для GOBankingRates, які автомобілі з пробігом не варто купувати. За їхніми словами, у цих автомобілів занадто багато проблем.

Які автомобілі з пробігом не варто купувати

Fiat 500

Головний редактор Automoblog Карл Ентоні розповів журналістам, що вживані автомобілі Fiat відомі своєю ненадійністю.
Генеральний директор Ceramic King Coatings Ліланд Джонс підкреслив, що особливо варто утриматися від купівлі Fiat 500 2012−2016 років випуску.
За його словами, покупці можуть зіткнутися з поломкою зчеплення та високими витратами на ремонт.
Fiat 500
Fiat 500

Ford Escape

Директор з продажу та маркетингу в CFR Classic Джо Гіранда заявив, що вживані кросовери Ford Escape страждають від проблем з коробкою передач. Іншою поширеною проблемою моделі він назвав часті поломки підвіски.
Ford Escape
Ford Escape

Volkswagen Eos

Volkswagen Eos був знятий з виробництва у 2015 році, але ця модель залишається одним із найгірших варіантів серед уживаних кабріолетів, заявив Гіранда.
Він поділився, що цей автомобіль схильний до механічних проблем, особливо з електричними склопідйомниками та механізмами складного даху.
Volkswagen Eos
Volkswagen Eos

Chrysler 200

За словами Ліланда Джонса, у вживаних Chrysler 200 часто виникають проблеми з двигуном. Також модель 2015 року випуску відкликали через проблеми з електропроводкою.
Chrysler 200
Chrysler 200

BMW

Ліланд Джонс сказав журналістам, що водіям не варто купувати вживані автомобілі BMW. Він зазначив, що це дорогі автомобілі, а витрати на технічне обслуговування значно вищі, ніж у конкурентів.
Зокрема, Джонс рекомендує не купувати моделі BMW 550i (2011−2013 років випуску), 745i/750i (2002−2008 років випуску) та X5 (2000−2006 років випуску).
BMW 550i
BMW 550i
За матеріалами:
УНІАН
АвтоВживані авто
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems