Європейські нафтогіганти заробили мільярди доларів на тлі війни в Ірані

Три найбільші європейські нафтові компанії заробили до 4,75 мільярда доларів США від потрясінь на світових енергетичних ринках через війну в Ірані, яка спричинила різке зростання цін на «чорне золото».
За оцінками п’яти аналітиків, торговельні підрозділи Shell, BP та TotalEnergies заробили додаткові від 3,3 до 4,75 млрд дол. США у першому кварталі 2026 року порівняно з останніми трьома місяцями минулого року.
Таким чином, вони відповідальні за 48−69% від збільшення загального прибутку груп на 6,9 млрд дол. США порівняно з попереднім кварталом.
Зазначається, що серед європейських нафтових компаній трейдери BP отримали найбільшу вигоду від волатильності на ринку нафти через війну в Ірані.
Згідно з середніми оцінками чотирьох аналітиків, торговельний підрозділ компанії заробив на 1,75 млрд дол. США більше в першому кварталі ц. р., ніж за останні три місяці 2025 року, що є еквівалентом майже ¼ всього скоригованого прибутку компанії минулого року.
Проте один аналітик оцінив прибуток підрозділу BP ближче до 800 млн дол. США.
У свою чергу підрозділ Shell отримав додаткові 1,6 млрд дол. США від торгівлі в цьому кварталі, згідно з середніми оцінками п’яти аналітиків, тоді як TotalEnergies заробила приблизно на 800 млн дол. США більше.
BP керує однією з найбільших у світі мереж торгівлі нафтою, в якій працює понад 2 000 осіб у Лондоні, Сінгапурі та Х’юстоні.
Компанія торгує більш як чотирма мільярдами барелів сирої нафти на рік, що в кілька разів перевищує її власний видобуток.
Крім цього, компанія володіє понад 300-ма танкерами, які перевозять сиру нафту та пальне по всьому світу.