Європейські нафтогіганти заробили мільярди доларів на тлі війни в Ірані Сьогодні 23:14 — Фондовий ринок

Європейські нафтові гіганти заробили мільярди на стрибку цін через війну в Ірані

Три найбільші європейські нафтові компанії заробили до 4,75 мільярда доларів США від потрясінь на світових енергетичних ринках через війну в Ірані, яка спричинила різке зростання цін на «чорне золото».

Про це повідомляє Financial Times.

Скільки заробили нафтові компанії

За оцінками п’яти аналітиків, торговельні підрозділи Shell, BP та TotalEnergies заробили додаткові від 3,3 до 4,75 млрд дол. США у першому кварталі 2026 року порівняно з останніми трьома місяцями минулого року.

Читайте також У Мінфіні США відповіли, коли знизяться ціни на нафту

Таким чином, вони відповідальні за 48−69% від збільшення загального прибутку груп на 6,9 млрд дол. США порівняно з попереднім кварталом.

Зазначається, що серед європейських нафтових компаній трейдери BP отримали найбільшу вигоду від волатильності на ринку нафти через війну в Ірані.

Згідно з середніми оцінками чотирьох аналітиків, торговельний підрозділ компанії заробив на 1,75 млрд дол. США більше в першому кварталі ц. р., ніж за останні три місяці 2025 року, що є еквівалентом майже ¼ всього скоригованого прибутку компанії минулого року.

Проте один аналітик оцінив прибуток підрозділу BP ближче до 800 млн дол. США.

У свою чергу підрозділ Shell отримав додаткові 1,6 млрд дол. США від торгівлі в цьому кварталі, згідно з середніми оцінками п’яти аналітиків, тоді як TotalEnergies заробила приблизно на 800 млн дол. США більше.

BP керує однією з найбільших у світі мереж торгівлі нафтою, в якій працює понад 2 000 осіб у Лондоні, Сінгапурі та Х’юстоні.

Компанія торгує більш як чотирма мільярдами барелів сирої нафти на рік, що в кілька разів перевищує її власний видобуток.

Крім цього, компанія володіє понад 300-ма танкерами, які перевозять сиру нафту та пальне по всьому світу.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.