Запуск гігантського казино-судна в Індії заблоковано — причини Вчора 21:22

Вищий суд штату Гоа в Індії тимчасово заборонив компанії Delta Corp запускати нове плавуче казино MV Deltin Royale у річці Мандові поблизу Панаджі.

Влада та портові служби побоюються, що гігантське казино-судно створить навігаційні затори на річці.

Суд постановив, що судно не може зайти в порт без необхідних морських сертифікатів та окремого дозволу суду.

Про це пише Hindustan Times

Йдеться про 112-метрове семиповерхове судно, яке компанія планувала використовувати замість старого казино-корабля MV Royale Flotel. Новий лайнер розрахований приблизно на 2 тисячі гостей, тоді як попереднє судно мало ліцензію лише на 70 пасажирів.

Позов до суду подали активісти руху Enough Is Enough, а також кілька відомих громадських діячів Гоа. Вони стверджують, що нове казино-судно є надто великим для річки Мандові та може створити проблеми для навігації, екології й місцевих рибалок.

У матеріалах справи також згадувалися попередження портової влади щодо можливих заторів на річці. Активісти заявляють, що чинне законодавство штату взагалі не передбачає заміну одного плавучого казино іншим за тією ж ліцензією.

Суд окремо наголосив: навіть якщо компанія отримає всі необхідні сертифікати мореплавності, судно все одно не зможе увійти в Панаджі без додаткового погодження суду. Наступне засідання у справі призначено на 6 липня. До цього часу MV Deltin Royale, ймовірно, не зможе увійти в річку Мандові.

Що відомо про судно-казино

MV Deltin Royale наразі перебуває в порту Мормугао. Представники Delta Pleasure Cruise Company повідомили суду, що судно наразі не має документа, який підтверджує технічну придатність і безпечність корабля для експлуатації.

вже працюють шість плавучих казино. За даними Indian Express , нове судно має довжину 112 метрів і ширину 28 метрів. Місцеві мешканці вважають, що поява такого великого казино-корабля може суттєво змінити навантаження на річку Мандові, де

Гоа загалом залишається одним із небагатьох регіонів Індії, де дозволені офшорні казино. Законодавство штату дозволяє проводити «живі» азартні ігри саме на плавучих суднах, пришвартованих на річці Мандові.

За офіційними даними влади Гоа, казино приносять бюджету штату сотні мільйонів рупій щороку у вигляді ліцензійних платежів та податків. Водночас тема розширення грального бізнесу в регіоні давно викликає конфлікти між операторами казино, місцевими жителями та екологічними активістами.

