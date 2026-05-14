Банк Іспанії закликає до доступу до передових інструментів ШІ та попереджає про кіберризики

Банк Іспанії закликав до посилення міжнародної співпраці та розширення доступу до захисних моделей штучного інтелекту, з метою запобігання ризикам у сфері кібербезпеки, що виникають через можливе зловживання сучасними системами виявлення вразливостей.
Як пише reuters , у своєму піврічному звіті про фінансову стабільність банк попередив, що нові інструменти штучного інтелекту, такі як модель Mythos, також від компанії Anthropic, можуть спростити експлуатацію вразливостей програмного забезпечення, різко скоротивши час між виявленням та зловмисним використанням.