Банк Іспанії закликає до доступу до передових інструментів ШІ та попереджає про кіберризики Сьогодні 20:19 — Фондовий ринок

Банк Іспанії закликає до доступу до передових інструментів ШІ та попереджає про кіберризики

Банк Іспанії закликав до посилення міжнародної співпраці та розширення доступу до захисних моделей штучного інтелекту, з метою запобігання ризикам у сфері кібербезпеки, що виникають через можливе зловживання сучасними системами виявлення вразливостей.

Як пише reuters , у своєму піврічному звіті про фінансову стабільність банк попередив, що нові інструменти штучного інтелекту, такі як модель Mythos, також від компанії Anthropic, можуть спростити експлуатацію вразливостей програмного забезпечення, різко скоротивши час між виявленням та зловмисним використанням.

Читайте також Південня Корея може ввести податок на прибуток від ШІ

У звіті зазначили, що за несприятливих сценаріїв розробка таких моделей може мати негативний системний вплив, уможлививши більш синхронізовані кібератаки на глобальний фінансовий сектор та економіку.

«Міжнародна координація має фундаментальне значення для підвищення стійкості на глобальному рівні та запобігання атакам», — зазначив центральний банк країни.

Читайте також Meta придбала стартап, який розробляє моделі ШІ для роботів

Там наголосили також на необхідності тіснішої співпраці між регуляторними органами, фінансовими установами та постачальниками технологій.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.