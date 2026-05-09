У Мінфіні США відповіли, коли знизяться ціни на нафту

За оцінками міністра, ціни на нафту почнуть знижуватися найближчим 3−9 місяців. За його словами, цьому сприятиме вихід Об’єднаних Арабських Еміратів зі складу ОПЕК, після чого ОАЕ, ймовірно, збільшать обсяги видобутку.
«ОАЕ вирішили, що ОПЕК їм не підходить. Більшість монополій у підсумку руйнуються під власною вагою. Це дає мені великий оптимізм, ціни на нафту після цього конфлікту будуть значно нижчими, ніж були… на початку року або в будь-який момент у 2020−2025 роках… Думаю, що ціни не нафту… (будуть — ред.) нижчими через три, шість, дев’ять місяців», — сказав Бессент.