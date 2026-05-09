У Мінфіні США відповіли, коли знизяться ціни на нафту

Енергетика
23
Ціни на нафту знизяться через кілька місяців
Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що ціни на нафту знизяться до кінця 2026 року. Причому початок зниження може стартувати вже зовсім скоро.
Про це він розповів у інтерв’ю для Fox News.

Що сприятиме зниженню цін на нафту

За оцінками міністра, ціни на нафту почнуть знижуватися найближчим 3−9 місяців. За його словами, цьому сприятиме вихід Об’єднаних Арабських Еміратів зі складу ОПЕК, після чого ОАЕ, ймовірно, збільшать обсяги видобутку.
«ОАЕ вирішили, що ОПЕК їм не підходить. Більшість монополій у підсумку руйнуються під власною вагою. Це дає мені великий оптимізм, ціни на нафту після цього конфлікту будуть значно нижчими, ніж були… на початку року або в будь-який момент у 2020−2025 роках… Думаю, що ціни не нафту… (будуть — ред.) нижчими через три, шість, дев’ять місяців», — сказав Бессент.
Ще один фактор: міністр припустив, що найближчим часом на ринок надійде нафта, яка застрягла на Близькому Сході через блокаду Ормузької протоки.
«Сотні нафтових танкерів стоять у Перській затоці в очікуванні виходу. США блокують тільки іранські судна. І подивимося, я не здивуюся, як все більше кораблів вийдуть у море», — додав міністр.
За матеріалами:
РБК-Україна
Нафта
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
