Goldman Sachs очікує на стрибок цін на нафту та падіння попиту Сьогодні 23:17 — Енергетика

Аналітики прогнозують зростання цін на нафту

Американський банк Goldman Sachs погіршив прогноз середніх цін на нафту на четвертий квартал. Тепер аналітики очікують $90 за барель Brent і $83 за барель американської West Texas Intermediate (WTI).

Про це повідомляють Bloomberg і Reuters.

Читайте також Ціни на нафту зростають: кінця протистояння з Іраном не видно

Оновлений прогноз майже на $30 вищий за попередні оцінки, зроблені до шоку, пов’язаного з перекриттям Ормузької протоки.

«За нашими оцінками, втрата 14,5 млн барелів на добу видобутку нафти в Перській затоці призведе до рекордного скорочення світових запасів на рівні 11−12 млн барелів на добу у квітні», — йдеться в аналітичній записці Goldman Sachs.

У банку зазначають, що глобальний нафтовий ринок перейшов від профіциту на рівні 1,8 млн барелів на добу у 2025 році до дефіциту в 9,6 млн барелів на добу у другому кварталі 2026 року.

Попит на нафту впаде

Водночас світовий попит на нафту, за прогнозом, скоротиться на 1,7 млн барелів на добу у другому кварталі та на 100 тис. барелів на добу за підсумками 2026 року через різке зростання цін на нафтопродукти.

Читайте також Ціни на нафту сягнули рекорду на тлі зриву переговорів США та Ірану

«Оскільки екстремальні темпи скорочення запасів є нестійкими, у разі тривалішого шоку пропозиції може знадобитися ще різкіше падіння попиту», — підсумували аналітики.

Прогноз також передбачає нормалізацію експорту з Перської затоки через Ормузьку протоку до кінця червня та повільне відновлення видобутку в регіоні.

Дзеркало Тижня За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.