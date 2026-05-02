Goldman Sachs очікує на стрибок цін на нафту та падіння попиту

Оновлений прогноз майже на $30 вищий за попередні оцінки, зроблені до шоку, пов’язаного з перекриттям Ормузької протоки.
«За нашими оцінками, втрата 14,5 млн барелів на добу видобутку нафти в Перській затоці призведе до рекордного скорочення світових запасів на рівні 11−12 млн барелів на добу у квітні», — йдеться в аналітичній записці Goldman Sachs.
У банку зазначають, що глобальний нафтовий ринок перейшов від профіциту на рівні 1,8 млн барелів на добу у 2025 році до дефіциту в 9,6 млн барелів на добу у другому кварталі 2026 року.
Попит на нафту впаде
Водночас світовий попит на нафту, за прогнозом, скоротиться на 1,7 млн барелів на добу у другому кварталі та на 100 тис. барелів на добу за підсумками 2026 року через різке зростання цін на нафтопродукти.