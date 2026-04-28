0 800 307 555
укр
Ціни на нафту зростають: кінця протистояння з Іраном не видно

Енергетика
377
Ціни на нафту у вівторок зросли майже на 2%, продовживши зростання попередньої сесії, оскільки зусилля щодо припинення війни між США та Іраном, схоже, зайшли в глухий кут.
Про це пише Reuters.
Вирішальний водний шлях через Ормузьку протоку залишається переважно закритим, що робить постачання енергоносіїв з ключового регіону Близького Сходу недоступним для світових покупців.
Президент США Дональд Трамп незадоволений останньою пропозицією Ірану, спрямованою на припинення війни, про це заявив у понеділок американський чиновник.
Іранські джерела повідомили в понеділок, що у пропозиції Тегерана не розглядається питання його ядерної програми, доки не припиняться бойові дії та не будуть вирішені суперечки щодо судноплавства в Перській затоці.
Невдоволення Трампа іранською пропозицією завело конфлікт у глухий кут, оскільки Іран перекриває судноплавство через Ормузьку протоку, якою зазвичай перевозиться постачання, що дорівнює приблизно 20% світового споживання нафти та газу, а США зберігають блокаду іранських портів.
Ф’ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні зросли на 2,32 долара, або 2,1%, до 110,55 долара за барель станом на 06:38 за Гринвічем, після зростання на 2,8% на попередній сесії до найвищого рівня закриття з 7 квітня. Контракт укладається вже сьомий день поспіль.
Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в червень зросла на 1,80 долара, або 1,9%, до 98,17 долара за барель після зростання на 2,1% на попередній сесії.
Попередній раунд переговорів між США та Іраном провалився минулого тижня після невдалих особистих переговорів.
«Розмови про „мир“ все ще виглядають значною мірою поверхневими та не мають конкретних доказів деескалації. ‌Попри ⁠риторику, рух суден через Ормузьку протоку залишається обмеженим, і саме тривалі перебої утримують високі премії за ризик нафти», — сказала старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Нафта
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems