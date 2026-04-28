Ціни на нафту зростають: кінця протистояння з Іраном не видно

Вирішальний водний шлях через Ормузьку протоку залишається переважно закритим, що робить постачання енергоносіїв з ключового регіону Близького Сходу недоступним для світових покупців.
Президент США Дональд Трамп незадоволений останньою пропозицією Ірану, спрямованою на припинення війни, про це заявив у понеділок американський чиновник.
Іранські джерела повідомили в понеділок, що у пропозиції Тегерана не розглядається питання його ядерної програми, доки не припиняться бойові дії та не будуть вирішені суперечки щодо судноплавства в Перській затоці.
Невдоволення Трампа іранською пропозицією завело конфлікт у глухий кут, оскільки Іран перекриває судноплавство через Ормузьку протоку, якою зазвичай перевозиться постачання, що дорівнює приблизно 20% світового споживання нафти та газу, а США зберігають блокаду іранських портів.
Ф’ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні зросли на 2,32 долара, або 2,1%, до 110,55 долара за барель станом на 06:38 за Гринвічем, після зростання на 2,8% на попередній сесії до найвищого рівня закриття з 7 квітня. Контракт укладається вже сьомий день поспіль.
«Розмови про „мир“ все ще виглядають значною мірою поверхневими та не мають конкретних доказів деескалації. Попри риторику, рух суден через Ормузьку протоку залишається обмеженим, і саме тривалі перебої утримують високі премії за ризик нафти», — сказала старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.