Ціни на нафту зростають: кінця протистояння з Іраном не видно Сьогодні 12:13 — Енергетика

Ціни на нафту у вівторок зросли майже на 2%, продовживши зростання попередньої сесії, оскільки зусилля щодо припинення війни між США та Іраном, схоже, зайшли в глухий кут.

Про це пише Reuters

Вирішальний водний шлях через Ормузьку протоку залишається переважно закритим, що робить постачання енергоносіїв з ключового регіону Близького Сходу недоступним для світових покупців.

Президент США Дональд Трамп незадоволений останньою пропозицією Ірану, спрямованою на припинення війни, про це заявив у понеділок американський чиновник.

Іранські джерела повідомили в понеділок, що у пропозиції Тегерана не розглядається питання його ядерної програми, доки не припиняться бойові дії та не будуть вирішені суперечки щодо судноплавства в Перській затоці.

Невдоволення Трампа іранською пропозицією завело конфлікт у глухий кут, оскільки Іран перекриває судноплавство через Ормузьку протоку, якою зазвичай перевозиться постачання, що дорівнює приблизно 20% світового споживання нафти та газу, а США зберігають блокаду іранських портів.

Ф’ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні зросли на 2,32 долара, або 2,1%, до 110,55 долара за барель станом на 06:38 за Гринвічем, після зростання на 2,8% на попередній сесії до найвищого рівня закриття з 7 квітня. Контракт укладається вже сьомий день поспіль.

Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в червень зросла на 1,80 долара, або 1,9%, до 98,17 долара за барель після зростання на 2,1% на попередній сесії.

Попередній раунд переговорів між США та Іраном провалився минулого тижня після невдалих особистих переговорів.

«Розмови про „мир“ все ще виглядають значною мірою поверхневими та не мають конкретних доказів деескалації. ‌Попри ⁠риторику, рух суден через Ормузьку протоку залишається обмеженим, і саме тривалі перебої утримують високі премії за ризик нафти», — сказала старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.