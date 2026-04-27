Потужність УЗЕ в Україні за останній час зросла у 300 разів

В Україні на жаний час підключено до мереж 600 МВт установок зберігання енергії (УЗЕ), тоді як у 2024 році їх було всього 2МВт.
Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко
«У 2023 році у нас взагалі не було УЗЕ, у 2024 — всього 2МВт, а тепер це 600 МВт. Ми говоримо про зростання не просто у рази, а у 300 разів», — сказав Зайченко під час заходу Energy Storage Day 2026, організованому Українською вітроенергетичною асоціацією у Києві у понеділок, передає кореспондент «Енергореформи» з місця події.
«На сьогодні видано технічних умов на 1,4ГВт УЗЕ», — уточнив глава «Укренерго».
За його словами, драйвером розвитку УЗЕ є сонячна енергетика.
«Уже зараз видно, що СЕС не можуть ефективно функціонувати без УЗЕ, оскільки вони створюють великий профіцит у денні години. УЗЕ допомагають переносити цю е/е на час підвищеного споживання», — пояснив голова правління «Укренерго».
У коментарі інтернетпорталу у кулуарах заходу Зайченко зазначив, що частина УЗЕ підключена до мереж «Укренерго», а частина — до мереж операторів системи розподілу.
«Зараз спрощена система підключена, і УЗЕ, підключені до мереж обленерго, не мають зобов’язання передавати теоеметрію, тому ми бачимо виробництво і споживання по факту, але не у режимі реального часу», — зазначив Зайченко.
Він також звернув увагу, що стрімкому розвитку УЗЕ сприяли конкурси «Укренерго» на надання допоміжних послуг, частиною переможців яких стали УЗЕ, і вони отримали гарантії оплати таких послуг з боку системного оператора.
За словами голови енергокомітету Верховної Ради Андрія Геруса, зростання УЗЕ у рази пов’язане із подешевшанням обладнання на світових ринках, що дало економічний ефект проєктам.
Водночас він зазначив, що їхньому розвитку сприяло і законодавство, яке «дозволяє прозорому бізнесу планувати, інвестувати та реалізовувати проєкти».
Раніше Finance.ua писав, що енергохолдинг ДТЕК планує побудувати вітрову електростанцію потужністю 650 МВт і вартістю 1,2 мільярда євро в Полтавській області. «Це буде одна з найбільших наземних вітроелектростанцій у Європі. Станцію збудують на Полтавщині, вона складатиметься приблизно зі 100 вітрових турбін. Загальний обсяг інвестицій у проєкт 1,2 млрд євро», — сказано в повідомленні.
20 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм європейського права з інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання та конкурентоспроможності у сфері енергетики». Документ закладає правові основи для об’єднання українського та європейського енергоринків.
Введення в дію закону про інтеграцію українського енергетичного ринку з європейським підвищить спільну енергетичну стійкість та позитивно вплине на вартість електроенергії для споживачів. Ухвалення закону також відкриває Україні шлях до отримання 500 млн євро в межах європейської програми Ukraine Facility.