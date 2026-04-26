Україна отримає 100 млн євро від партнерів на підготовку до зими

Вчора 14:48 — Енергетика

Україна отримає €100 млн від партнерів для підготовки до зими

Під час засідання «Енергетичного Рамштайну» партнери оголосили про виділення Україні 100 мільйонів євро через Фонд підтримки енергетики для підготовки до зими.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Окрім того, було домовлено про пошук додаткового фінансування Фонду в розмірі 829 мільйонів євро.

Шмигаль зауважив, це є критично важливим для забезпечення своєчасного спрямування ресурсів на вже затверджені та пріоритетні потреби, а також для реалізації закупівель.

Він додав, що під час зустрічі у форматі Ukraine Energy Coordination Group йшлося також про цілі і пріоритети України.

«У контексті підготовки до наступної зими особливо важливим є рішення ЄС про фінансову підтримку Україні на 90 млрд євро. Віримо, що підтримка і солідарність партнерів допоможуть Україні пройти і наступну зиму», — зазначив Шмигаль.

Скільки коштів потрібно Україні, щоб підготуватись до зими

5,4 млрд євро для підготовки до опалювального сезону. За словами Шмигаля, Україні потрібно щонайменшедля підготовки до опалювального сезону.

Серед основних пріоритетів він виділяє: захист енергетичної інфраструктури; прискорення закупівлі обладнання і матеріалів для ремонтів; розвиток розподіленої генерації; масштабна ремонтна кампанія; накопичення газових запасів.

