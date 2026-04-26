Україна отримає 100 млн євро від партнерів на підготовку до зими

0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Енергетика
49
Україна отримає €100 млн від партнерів для підготовки до зими
Під час засідання «Енергетичного Рамштайну» партнери оголосили про виділення Україні 100 мільйонів євро через Фонд підтримки енергетики для підготовки до зими.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.
Окрім того, було домовлено про пошук додаткового фінансування Фонду в розмірі 829 мільйонів євро.
Шмигаль зауважив, це є критично важливим для забезпечення своєчасного спрямування ресурсів на вже затверджені та пріоритетні потреби, а також для реалізації закупівель.
Він додав, що під час зустрічі у форматі Ukraine Energy Coordination Group йшлося також про цілі і пріоритети України.
«У контексті підготовки до наступної зими особливо важливим є рішення ЄС про фінансову підтримку Україні на 90 млрд євро. Віримо, що підтримка і солідарність партнерів допоможуть Україні пройти і наступну зиму», — зазначив Шмигаль.

Скільки коштів потрібно Україні, щоб підготуватись до зими

За словами Шмигаля, Україні потрібно щонайменше 5,4 млрд євро для підготовки до опалювального сезону.
Серед основних пріоритетів він виділяє: захист енергетичної інфраструктури; прискорення закупівлі обладнання і матеріалів для ремонтів; розвиток розподіленої генерації; масштабна ремонтна кампанія; накопичення газових запасів.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems