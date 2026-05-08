У Києві побудували енергокомплекс потужністю понад 5 МВт для резервного живлення

У Києві збудували новий дизельний енергокомплекс потужністю понад 5 МВт, який використовуватиметься для резервного живлення критичної інфраструктури.
Про це повідомив в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.
«У Києві триває активна фаза реалізації заходів плану енергостійкості», — повідомив Пантелеєв.

За якими напрямами тривають роботи

За його словами, роботи тривають за основними напрямами:
  • відновлення пошкодженої інфраструктури;
  • інженерно-технічний захист об’єктів;
  • розбудова когенерації;
  • резервне живлення критичної інфраструктури;
  • побудова резервної системи теплопостачання.
«За кожним із цих напрямів вже тривають ремонтні чи будівельні роботи на місцях, залучені досвідчені фахівці, монтується й встановлюється надійне та якісне обладнання», — зазначив Пантелеєв.
Він додав, що для резервного живлення обʼєктів критичної інфраструктури наразі вже збудований дизельний енергокомплекс потужністю понад 5 мВт.
Пантелеєв заявив, що місто збільшуватиме обсяги й засоби резервного енергопостачання, зокрема, за рахунок дизельних комплексів.
«Київ запроваджує всі можливі варіанти й рішення для забезпечення додаткових потужностей. Це комплексний підхід, при якому застосовуємо різні, водночас дієві й апробовані технічні й технологічні моделі», — пояснив в.о. першого заступника голови КМДА.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Київ продовжує готуватися до наступної зими, проте центральна влада, публічно заявляючи, що допоможе місту, не збирається цього робити. Міністерство розвитку громад та територій пообіцяло державне фінансування та саме запропонувало підрядників для відновлювальних робіт на ТЕЦ-5. Тепер в міністерстві заявили, що це справа тільки Києва. «У цій ситуації, в яку нас ставлять, столиці необхідно терміново віднайти ще 3 млрд грн. А загалом на закупівлю обладнання та створення резервної системи теплопостачання для ТЕЦ-5 потрібно близько 9 млрд грн», — заявляв мер столиці Віталій Кличко.
За матеріалами:
Finance.ua
