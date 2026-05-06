Кличко заявив про нестачу 3 млрд грн на відновлення ТЕЦ-5

Казна та Політика
47
Мер столиці Віталій Кличко заявив, що Київ продовжує готуватися до наступної зими, проте центральна влада, публічно заявляючи, що допоможе місту, не збирається цього робити.
«Міністерство розвитку громад та територій пообіцяло державне фінансування та саме запропонувало підрядників для відновлювальних робіт на ТЕЦ-5. Тепер, коли минув час, держава, фактично, умиває руки. В міністерстві заявили, мовляв, це справа тільки Києва. Тобто знову політика. Київ намагаються загнати в кут», — написав міський голова у своєму Telegram.
Він назвав ситуацію загрозливою, адже йдеться про те, як переживуть зиму кияни і як функціонуватиме місто.
«У цій ситуації, в яку нас ставлять, столиці необхідно терміново віднайти ще 3 млрд грн. А загалом на закупівлю обладнання та створення резервної системи теплопостачання для ТЕЦ-5 потрібно близько 9 млрд грн», — повідомив Кличко.
В той же час столиця продовжує реалізовувати проєкти і з відновлення пошкоджених росіянами обʼєктів, і з будівництва системи резервного теплопостачання.
«В межах тих, коштів, які є у міста, і за запозичені в партнерів кошти», — уточнив мер.
За матеріалами:
bigkyiv
КиївЕнергетика
