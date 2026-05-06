Збитки України від війни можуть перевищити $1 трлн — Мудра

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра, www.eurointegration.com.ua

Загальні збитки України від російської агресії можуть перевищити 1 трлн доларів.

Про це заявила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра в інтерв’ю «Європейській правді»

За словами посадовиці, у загальну суму входять втрати як держави, так і приватного сектору.

«Разом із приватним бізнесом і громадянами ми можемо говорити про суми понад трильйон доларів», — зазначила Ірина Мудра.

Конфіскація заморожених активів

Вона наголосила, що триває робота над механізмом конфіскації близько 300 млрд доларів заморожених російських активів.

«Якщо бодай більшу частину цих коштів вийде передати в компенсаційний фонд — це буде швидке, законне джерело для цих компенсацій. Я також поясню, чому для нас таким важливим є створення компенсаційної комісії, до якої долучається щонайменше 35 держав (а ми очікуємо, що буде більше). Бо тоді пошук коштів на компенсацію стає обов’язком не тільки України, а всіх 35 учасників», — зазначила заступниця керівника ОП.

Оцінки Світового банку

Вона також нагадала, за оцінками Світового банку загальна сума збитків України на 2024 рік склала понад 650 млрд доларів. Зокрема, збитки від руйнування Каховської ГЕС оцінені у 14 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Україні для повоєнного відновлення економіки знадобиться орієнтовно 800 млрд доларів упродовж наступних десяти років. Найбільше фінансове навантаження припаде на перші п’ять років, коли потреби можуть досягти близько 360 млрд доларів.

