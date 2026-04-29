0 800 307 555
укр
Скільки коштуватиме відбудова України — нові оцінки аналітиків

Казна та Політика
182
Лише у перші п’ять років обсяг необхідного фінансування може сягнути приблизно 360 млрд доларів
Україні для повоєнного відновлення економіки знадобиться орієнтовно 800 млрд доларів упродовж наступних десяти років. Найбільше фінансове навантаження припаде на перші п’ять років, коли потреби можуть досягти близько 360 млрд доларів.
Про це йдеться в аналітичному матеріалі міжнародної консалтингової компанії McKinsey & Company, підготовленому спільно з представниками Світового банку.
Згідно з оцінками, лише у перші п’ять років обсяг необхідного фінансування може сягнути приблизно 360 млрд доларів. Водночас державні ресурси та допомога міжнародних партнерів не зможуть повністю покрити ці потреби, тому ключову роль має відіграти приватний капітал.

Основні ризики для інвесторів

Однак головною перешкодою для інвесторів залишаються високі ризики. Йдеться, зокрема, про макроекономічну нестабільність, валютні коливання, воєнні загрози та низький кредитний рейтинг країни.
У результаті багато потенційних проєктів залишаються без фінансування або стикаються з надто високою вартістю кредитів.

Механізми зниження ризиків

Експерти наголошують, що для активізації інвестицій необхідно застосовувати механізми так званого «зниження ризиків» (derisking). Серед них — гарантії міжнародних фінансових установ, страхування воєнних і політичних ризиків, а також інструменти покриття валютних коливань.
У матеріалі йдеться, що такі підходи можуть суттєво здешевити фінансування і зробити більше інфраструктурних та економічних проєктів привабливими для інвесторів.
Водночас нинішня система підтримки має обмеження: вона часто орієнтована на менші проєкти, передбачає складні процедури та не забезпечує достатньо інструментів саме для управління ризиками.
Аналітики також наголошують на необхідності проведення реформ у фінансовому секторі, підготовки якісного портфеля інвестиційних проєктів і створення ефективної системи координації відбудови.
Експерти наголошують: підготовку до масштабної реконструкції потрібно активізувати вже зараз, щоб після завершення війни швидко запустити економічне відновлення та залучити приватний капітал.
За матеріалами:
Діло
Україна
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems