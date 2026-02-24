Відбудова України коштуватиме $588 млрд — оновлена оцінка Світового банку Сьогодні 11:02

Україні необхідно 587,7 млрд доларів США для відновлення після чотирьох років повномасштабної війни, розв’язаної росією. Це майже утричі перевищує прогнозований ВВП країни у 2025 році.

Про це йдеться у спільному звіті Світового банку, уряду України, ООН та Європейської комісії, передає Kyiv Post.

Розрахунок базується на оцінці руйнувань станом на 31 грудня 2025 року. Порівняно з минулорічною оцінкою, потреби у відновленні зросли на 12%. Протягом зими росія здійснила масштабні атаки на енергетичну інфраструктуру України, внаслідок чого мільйони людей залишалися без опалення та електропостачання.

Найбільші потреби

Найбільші витрати на відновлення потребує транспортний сектор — 96 млрд доларів. Сектори енергетики та житлового фонду потребують приблизно по 90 млрд доларів кожен. На розчищення завалів та роботи з розмінування, які у звіті визначені як «управління вибухонебезпечними ризиками», передбачено 28 млрд доларів.

Крім того, пошкоджено або зруйновано понад кожен сьомий житловий будинок в Україні.

Найбільші обсяги інвестицій знадобляться прифронтовим регіонам, а саме Донецькій та Харківській областям. Для відновлення столиці України Києва необхідно понад 15 млрд доларів.

Автори документа наголошують, що потреби у відбудові та відновленні розраховані на десятирічний період.

Міжнародна допомога

За даними Кільського інституту світової економіки, від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року західні партнери виділили Україні понад 400 млрд доларів фінансової, військової та гуманітарної допомоги.

У січні в Брюсселі повідомили, що запланована позика ЄС на 90 млрд євро (близько 106 млрд доларів) переважно буде спрямована на покриття військових витрат України. Решта коштів передбачена для загальної бюджетної підтримки.

