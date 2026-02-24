0 800 307 555
Почали діяти 10% глобальні мита на імпорт у США

Президент США Дональд Трамп ввів у дію нові глобальні мита на імпорт розміром 10% замість анонсованих у вихідні 15%.
Про це пише Financial Times із посиланням на повідомлення американської митниці.
Тарифи почали діяти з 0:01 вівторка за часом східного узбережжя країни (7:01 за Києвом).
Служба митного та прикордонного контролю США поінформувала імпортерів, що ставка мит на першому етапі становитиме 10% і застосовуватиметься до всіх країн протягом 150 днів, якщо не передбачено винятків, повідомляє NBC News.
У Білому домі підтвердили цю інформацію, зазначивши, що адміністрація президента працює над підвищенням мита до 15%, але для цього знадобиться окремий указ.
Верховний суд США в п’ятницю більшістю голосів ухвалив, що рішення Трампа про запровадження у 2025 році мит проти товарів з великої кількості країн світу незаконне. Трамп у відповідь прийняв рішення підвищити рівень мит щодо імпорту з усіх країн світу спочатку до 10%, а потім — до 15%.
«Я прийняв рішення негайно підвищити мита для всіх країн світу (…) з 10% до 15%. Це рішення не порушує законодавства», — написав президент у суботу в соцмережі Truth Social.
У цьому випадку він використав закон про торгівлю 1974 року, який дозволяє запроваджувати такі тарифи терміном на 150 днів, тоді як визнане незаконним минулорічне рішення спиралося на ухвалений 1977 року закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA).
Оголошуючи про запровадження 10-відсоткових мит у п’ятницю, Білий дім повідомив, що ці заходи не поширюватимуться на широкий спектр товарів, зокрема з Канади та Мексики.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
