Яка сума потрібна для відновлення та модернізації енергетичного сектору на наступні 10 років

Енергетика
16
Яка сума потрібна для відновлення та модернізації енергетичного сектору на наступні 10 років
Яка сума потрібна для відновлення та модернізації енергетичного сектору на наступні 10 років
Загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору на наступні десять років становить $90,6 млрд.
Про це сказав міністр енергетики України Денис Шмигаль під час презентації п’ятої оцінки завданих збитків і потреб у відновленні України (RDNA5).
Порівняно з попередньою оцінкою нинішня потреба зросла на 34%.
  • $71 млрд (майже 80% від загальної суми) необхідні саме для відновлення та модернізації генераційних потужностей.
  • $6,4 млрд — потреби теплового господарства.
  • $5,2 млрд — газотранспортна інфраструктура.
  • $4,6 млрд — нафтова галузь, включаючи переробку.
За даними RDNA5, лише для швидкого відновлення енергетики у 2026 році необхідно $4,9 млрд.
«Ми хочемо не просто відновити зруйноване, а збудувати енергосистему, яка гарантуватиме безпеку та стійкість на десятиліття вперед. Разом зі Світовим банком Україна розпочинає роботу над оновленою Енергетичною стратегією. Вона визначить нове бачення розвитку сектору та чітку дорожню карту відновлення й модернізації», — сказав він.
Раніше уряд виділив 246,4 млн грн на підтримку працівників аварійно-ремонтних бригад, які в січні цього року відновлювали українську енергетику.
Енергетика
