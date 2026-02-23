Ще одна країна спорядила Україні 10 потужних генераторів Сьогодні 17:12 — Енергетика

В Україні надійшли з Італії десять потужних генераторів, переданих Департаментом цивільного захисту, у межах домовленостей між прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це поінформувало посольство Італії у понеділок, 23 лютого.

Посол Італії Карло Формоза зазначив, що мобільні генератори, загальною потужністю 1,5 МВА, дозволяють швидко забезпечити електроенергією ті місця, де вона необхідна.

Генератори оснащені колесами, що дає змогу оперативно переміщувати їх відповідно до потреб, та підтримувати роботу критичної інфраструктури під час зимових холодів та атак РФ.

Посол наголосив, що Італія продовжує надавати конкретну допомогу українському населенню, забезпечуючи захист найбільш уразливих груп та підтримку життєво важливих сервісів, зокрема через постачання понад 300 опалювальних котлів.

