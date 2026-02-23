0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ще одна країна спорядила Україні 10 потужних генераторів

Енергетика
23
В Україні надійшли з Італії десять потужних генераторів, переданих Департаментом цивільного захисту, у межах домовленостей між прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні та президентом України Володимиром Зеленським.
Про це поінформувало посольство Італії у понеділок, 23 лютого.
Посол Італії Карло Формоза зазначив, що мобільні генератори, загальною потужністю 1,5 МВА, дозволяють швидко забезпечити електроенергією ті місця, де вона необхідна.
Генератори оснащені колесами, що дає змогу оперативно переміщувати їх відповідно до потреб, та підтримувати роботу критичної інфраструктури під час зимових холодів та атак РФ.
Посол наголосив, що Італія продовжує надавати конкретну допомогу українському населенню, забезпечуючи захист найбільш уразливих груп та підтримку життєво важливих сервісів, зокрема через постачання понад 300 опалювальних котлів.
За матеріалами:
Корреспондент.net
Енергетика
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems