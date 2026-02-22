Де у Європі найвищі ціни на електроенергію (інфографіка)
Вартість електроенергії для домогосподарств у країнах Європи суттєво відрізняється, а найвищі тарифи перевершують найнижчі — більш ніж ушестеро.
Аналітики «Слово і діло» розповідають, скільки домогосподарства платять за 1 кВт-год у різних державах, а також як виглядає на цьому тлі Україна.
Дані для європейських країн наведені за перше півріччя 2025 року — це середня ціна для домогосподарств із річним споживанням від 2 500 до 5 000 кВт-год за інформацією Eurostat. Для України вказано актуальний тариф.
Де електроенергія найдорожча
Найвищі ціни зафіксовані в таких країнах:
- Німеччина — 0,38 €/кВт-год;
- Бельгія — 0,36 €/кВт-год;
- Данія — 0,35 €/кВт-год;
- Ірландія — 0,33 €/кВт-год;
- Італія — 0,33 €/кВт-год.
Також понад 0,30 євро за кВт-год платять у Чехії (0,32) та Ліхтенштейні (0,31).
Середній діапазон
У більшості країн Західної та Північної Європи ціни коливаються в межах від 0,22 до 0,29 євро. Зокрема:
- Франція — 0,27;
- Швеція — 0,27;
- Іспанія — 0,26;
- Польща — 0,26;
- Нідерланди — 0,23;
- Фінляндія — 0,22.
У Норвегії та Ісландії електроенергія коштує 0,20 €/кВт-год.
Де електроенергія найдешевша
Найнижчі тарифи зафіксовані у країнах Південно-Східної Європи та на Балканах:
- Боснія і Герцеговина — 0,09 €/кВт-год;
- Косово — 0,08 €/кВт-год;
- Туреччина — 0,06 €/кВт-год.
В Україні актуальна ціна також становить 0,08 €/кВт-год, що є одним із найнижчих показників серед представлених країн.
