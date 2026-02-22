0 800 307 555
Де у Європі найвищі ціни на електроенергію (інфографіка)

Скільки платять за світло європейці: порівняння тарифів
Скільки платять за світло європейці: порівняння тарифів, Фото: freepik
Вартість електроенергії для домогосподарств у країнах Європи суттєво відрізняється, а найвищі тарифи перевершують найнижчі — більш ніж ушестеро.
Аналітики «Слово і діло» розповідають, скільки домогосподарства платять за 1 кВт-год у різних державах, а також як виглядає на цьому тлі Україна.
Дані для європейських країн наведені за перше півріччя 2025 року — це середня ціна для домогосподарств із річним споживанням від 2 500 до 5 000 кВт-год за інформацією Eurostat. Для України вказано актуальний тариф.
Тарифи на світло
Тарифи на світло, Інфографіка: "Слово і діло"

Де електроенергія найдорожча

Найвищі ціни зафіксовані в таких країнах:
  • Німеччина — 0,38 €/кВт-год;
  • Бельгія — 0,36 €/кВт-год;
  • Данія — 0,35 €/кВт-год;
  • Ірландія — 0,33 €/кВт-год;
  • Італія — 0,33 €/кВт-год.
Також понад 0,30 євро за кВт-год платять у Чехії (0,32) та Ліхтенштейні (0,31).

Середній діапазон

У більшості країн Західної та Північної Європи ціни коливаються в межах від 0,22 до 0,29 євро. Зокрема:
  • Франція — 0,27;
  • Швеція — 0,27;
  • Іспанія — 0,26;
  • Польща — 0,26;
  • Нідерланди — 0,23;
  • Фінляндія — 0,22.
У Норвегії та Ісландії електроенергія коштує 0,20 €/кВт-год.

Де електроенергія найдешевша

Найнижчі тарифи зафіксовані у країнах Південно-Східної Європи та на Балканах:
  • Боснія і Герцеговина — 0,09 €/кВт-год;
  • Косово — 0,08 €/кВт-год;
  • Туреччина — 0,06 €/кВт-год.
В Україні актуальна ціна також становить 0,08 €/кВт-год, що є одним із найнижчих показників серед представлених країн.
