Де у Європі найвищі ціни на електроенергію (інфографіка)

Вартість електроенергії для домогосподарств у країнах Європи суттєво відрізняється, а найвищі тарифи перевершують найнижчі — більш ніж ушестеро.

Аналітики «Слово і діло» розповідають, скільки домогосподарства платять за 1 кВт-год у різних державах, а також як виглядає на цьому тлі Україна.

Дані для європейських країн наведені за перше півріччя 2025 року — це середня ціна для домогосподарств із річним споживанням від 2 500 до 5 000 кВт-год за інформацією Eurostat. Для України вказано актуальний тариф.

Тарифи на світло, Інфографіка: "Слово і діло"

Де електроенергія найдорожча

Найвищі ціни зафіксовані в таких країнах:

Німеччина — 0,38 €/кВт-год;

Бельгія — 0,36 €/кВт-год;

Данія — 0,35 €/кВт-год;

Ірландія — 0,33 €/кВт-год;

Італія — 0,33 €/кВт-год.

Також понад 0,30 євро за кВт-год платять у Чехії (0,32) та Ліхтенштейні (0,31).

Середній діапазон

У більшості країн Західної та Північної Європи ціни коливаються в межах від 0,22 до 0,29 євро. Зокрема:

Франція — 0,27;

Швеція — 0,27;

Іспанія — 0,26;

Польща — 0,26;

Нідерланди — 0,23;

Фінляндія — 0,22.

У Норвегії та Ісландії електроенергія коштує 0,20 €/кВт-год.

Де електроенергія найдешевша

Найнижчі тарифи зафіксовані у країнах Південно-Східної Європи та на Балканах:

Боснія і Герцеговина — 0,09 €/кВт-год;

Косово — 0,08 €/кВт-год;

Туреччина — 0,06 €/кВт-год.

В Україні актуальна ціна також становить 0,08 €/кВт-год, що є одним із найнижчих показників серед представлених країн.

